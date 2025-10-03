JEDNA OD NAJMANJIH DRŽAVA NA SVETU DOBILA NOVOG LIDERA: Obećao da će živeti život kao svoji građani (FOTO/VIDEO)
VELIKI vojvoda Gijom, novi šef države Luksemburga, svečano je stupio na presto u petak u prisustvu evropskih zvaničnika i kraljevskih porodica, polažući zakletvu u parlamentu i obećavajući da će živeti život svog naroda i deliti njihove radosti i muke.
Gijom (43), obučen u maslinastozelenu vojnu uniformu, pozdravio je stotine okupljenih sa balkona Velike palate zajedno sa suprugom Stefani i dvoje male dece, dok su ga građani pozdravljali skandiranjem njegovog imena.
Novi vojvoda preuzeo je dužnost od svog oca Anrija, koji je 25 godina bio simbolični šef države.
U narednih nekoliko dana, Gijom će obići zemlju, a završiće posetu nedeljnom misom u katedrali Notr Dam.
U večernjim časovima biće priređena gala večera za visoke goste, uključujući predsednike Francuske i Nemačke.
Luksemburg, jedna od najmanjih zemalja Evropske unije i najbogatija po glavi stanovnika, je finansijska sila u kojoj se nalaze važne institucije EU poput Evropskog suda pravde i Evropske investicione banke.
Veliko vojvodstvo je dom mnogih banaka u evrozoni, reosiguravajućih kompanija i menadžera hedž fondova.
Porodica Nasau-Vilburg, kojoj pripada veliki vojvoda Gijom, vlada Luksemburgom od 1890. godine, kada je uspostavljena moderna luksemburška monarhija.
Prvi veliki vojvoda iz ove dinastije bio je Vilburg I, koji je preuzeo presto nakon što je Luksemburg postao nasledno veliko vojvodstvo.
Gijom je sedmi po redu veliki vojvoda iz ove dinastije.
