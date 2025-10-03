Svet

JEDNA OD NAJMANJIH DRŽAVA NA SVETU DOBILA NOVOG LIDERA: Obećao da će živeti život kao svoji građani (FOTO/VIDEO)

Jovana Švedić

03. 10. 2025. u 22:33

VELIKI vojvoda Gijom, novi šef države Luksemburga, svečano je stupio na presto u petak u prisustvu evropskih zvaničnika i kraljevskih porodica, polažući zakletvu u parlamentu i obećavajući da će živeti život svog naroda i deliti njihove radosti i muke.

ЈЕДНА ОД НАЈМАЊИХ ДРЖАВА НА СВЕТУ ДОБИЛА НОВОГ ЛИДЕРА: Обећао да ће живети живот као своји грађани (ФОТО/ВИДЕО)

AP Photo

Gijom (43), obučen u maslinastozelenu vojnu uniformu, pozdravio je stotine okupljenih sa balkona Velike palate zajedno sa suprugom Stefani i dvoje male dece, dok su ga građani pozdravljali skandiranjem njegovog imena.

AP Photo

Novi vojvoda preuzeo je dužnost od svog oca Anrija, koji je 25 godina bio simbolični šef države.

AP Photo

U narednih nekoliko dana, Gijom će obići zemlju, a završiće posetu nedeljnom misom u katedrali Notr Dam.

AP Photo

U večernjim časovima biće priređena gala večera za visoke goste, uključujući predsednike Francuske i Nemačke.

AP Photo

Luksemburg, jedna od najmanjih zemalja Evropske unije i najbogatija po glavi stanovnika, je finansijska sila u kojoj se nalaze važne institucije EU poput Evropskog suda pravde i Evropske investicione banke.

AP Photo

Veliko vojvodstvo je dom mnogih banaka u evrozoni, reosiguravajućih kompanija i menadžera hedž fondova.

AP Photo

Porodica Nasau-Vilburg, kojoj pripada veliki vojvoda Gijom, vlada Luksemburgom od 1890. godine, kada je uspostavljena moderna luksemburška monarhija.

AP Photo

Prvi veliki vojvoda iz ove dinastije bio je Vilburg I, koji je preuzeo presto nakon što je Luksemburg postao nasledno veliko vojvodstvo.

AP Photo

Gijom je sedmi po redu veliki vojvoda iz ove dinastije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GOLEADA NA STAMFORD BRIDŽU: Slabašne odbrane dva velikana koja jure tri boda garantuju veoma zanimljivu utakmicu

GOLEADA NA "STAMFORD BRIDžU": Slabašne odbrane dva velikana koja jure tri boda garantuju veoma zanimljivu utakmicu