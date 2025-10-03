SUD u Helsinkiju se proglasio nenadležnim u predmetu protiv posade broda "Igl S", koji su optužili da je deo takozvane "flote u senci" ruskih naftnih tankera.

Tanker pod zastavom Kukovih ostrva je optužen da je u decembru 2024. namerno oštetio nekoliko podvodnih kablova u Baltičkom moru, između Finske i Estonije.

-Okružni sud donosi presudu kojom se odbacuje optužnica, kao i zahtevi za odštetu koji iz nje proizilaze, jer finski krivični zakonik nije primenjiv u ovom slučaju, kaže se u izjavi suda koju navodi "Politiko".

Helsinki je dužan da optuženima isplati sudske troškove, dodaje se u odluci.

Finske vlasti su u avgustu pokrenule krivični postupak protiv kapetana Davita Vadačkorije i oficira Roberta Egizarjana i Santoš Kumar Čaurasje, jer su navodno sidrom oštetili pet kablova. Tužilaštvo je tražilo višegodišnje zatvorske kazne, jer je zbog incidenta "moglo da dođe" do poremećaja snabdevanja strujom i rasta cena.

Suđenje trojici pomoraca je trebalo da bude probni balon za projekt krivičnog gonjenja osoba odgovornih za "napade na kritičnu infrastrukturu", navodi "Politiko", ali je propalo zbog postojećih pomorskih zakona.

Posle incidenta sa kablovima, vlasti NATO članica počele su da pozivaju na mere protiv "flote u senci" i pojačane morske patrole.

Zapadne prestonice počele su da se brinu za podvodnu infrastrukturu posle serije eksplozija koje su oštetile rusko-nemački gasovod "Severni tok" u septembru 2022. Za istragu u tom slučaju, međutim, ne postoji politička volja.

Iako NATO zemlje često tvrde da ruski brodovi nisu pod sankcijama, svim zapadnim osiguravajućim društvima je zabranjeno da posluju sa Rusijom, što je brodove koji transportuju rusku naftu, gas i drugu robu nateralo da plove ili bez osiguranja ili da nađu alternative. Na Zapadu su takve brodove prozvali "flotom u senci".

Oslobađajuća presuda protiv komande "Igla S" dolazi samo dan nakon što su francuske vlasti pustile tanker "Borakaj" da nastavi sa plovidbom. Francuski specijalci su zaplenili brod koji je krenuo iz Rusije jer je, navodno, bio u blizini Danske kada su tamo primećeni neidentifikovani dronovi.

Ruski predsednik Vladimir Putin je potez Pariza nazvao "gusarenjem" i delom kampanje da se odvuče pažnja stanovnika EU od domaćih problema pričom o "pretnji iz Rusije".

(rt.rs)

