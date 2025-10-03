ZABELEŽEN ZEMLJOTRES JAČINE 5,7 RIHTERA: Epicentar na 203 kilometra od ovog grada

ZEMLjOTRES jačine 5,7 stepeni Rihterove skale zabeležen je danas kod obale Kamčatke, saopštio je regionalni ogranak Federalnog istraživačkog centra "Jedinstvena geofizička služba" Ruske akademije nauka.

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na dubini od 55 kilometara, udaljen 203 kilometra od Petropavlovska Kamčatskog, prenose RIA Novosti.



Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Kamčatka je 30. jula doživela najjači zemljotres od 1952. godine, magnitude 8,8 stepeni Rihterove skale, podseća RIA.

Od tada, naučnici svakodnevno beleže naknadne potrese.

Većina njih se ne oseća u naseljenim područjima.

Seizmolozi opisuju trenutnu seizmičku aktivnost kao "izuzetno visoku".

Regionalni guverner je proglasio stanje prirodne vanredne situacije u regionu, prenosi Tanjug.

