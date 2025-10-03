ZABELEŽEN ZEMLJOTRES JAČINE 5,7 RIHTERA: Epicentar na 203 kilometra od ovog grada
ZEMLjOTRES jačine 5,7 stepeni Rihterove skale zabeležen je danas kod obale Kamčatke, saopštio je regionalni ogranak Federalnog istraživačkog centra "Jedinstvena geofizička služba" Ruske akademije nauka.
Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na dubini od 55 kilometara, udaljen 203 kilometra od Petropavlovska Kamčatskog, prenose RIA Novosti.
Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
Kamčatka je 30. jula doživela najjači zemljotres od 1952. godine, magnitude 8,8 stepeni Rihterove skale, podseća RIA.
Od tada, naučnici svakodnevno beleže naknadne potrese.
Većina njih se ne oseća u naseljenim područjima.
Seizmolozi opisuju trenutnu seizmičku aktivnost kao "izuzetno visoku".
Regionalni guverner je proglasio stanje prirodne vanredne situacije u regionu, prenosi Tanjug.
BONUS VIDEO
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)