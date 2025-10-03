Svet

ADVOKAT PRODAVAO PODATKE MOSADU: Turska pokrenula operaciju "Metron aktiviti" zbog špijunaže

Jovana Švedić

03. 10. 2025. u 20:03

TURSKA policija uhapsila je advokata Tugrulhana Dipa u Istanbulu zbog sumnje da je prodavao poverljive informacije detektivima koji rade za izraelsku obaveštajnu službu Mosad, prenosi AA.

Foto: Shutterstock

Do hapšenja je došlo tokom zajedničke operacije Nacionalne obaveštajne organizacije Turske poznatoj kao MIT, Tužilaštvo Istanbula i antiterorističke policije. 

Advokat se sumnjiči da je podržao privatnog detektiva Serkana Čiček koji je ranije tokom dana uhapšen. 

Dip je za novčanu nadoknadu omogućavap pristup ličnim podacima iz javnih evidencija i prodavao ih preko svog nelegalnog sistema za pregled podataka.

Privatni detektiv Čiček je oputžen da radi za Mosad i da je bio u kontaktu sa članom Izraelskog onlajn operativnog centra Fajsalom Rašidom, pišu lokalni mediji. 

On je priznao da je Rašidov zahtev ispunio prateći palestinskog aktivistu u Istanbulu.

Operacija pod nazivom "Metron aktiviti" predstavlja novi udar na mrežu špijunaže u Turskoj, prenosi AA.

