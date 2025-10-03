ADVOKAT PRODAVAO PODATKE MOSADU: Turska pokrenula operaciju "Metron aktiviti" zbog špijunaže
TURSKA policija uhapsila je advokata Tugrulhana Dipa u Istanbulu zbog sumnje da je prodavao poverljive informacije detektivima koji rade za izraelsku obaveštajnu službu Mosad, prenosi AA.
Do hapšenja je došlo tokom zajedničke operacije Nacionalne obaveštajne organizacije Turske poznatoj kao MIT, Tužilaštvo Istanbula i antiterorističke policije.
Advokat se sumnjiči da je podržao privatnog detektiva Serkana Čiček koji je ranije tokom dana uhapšen.
Dip je za novčanu nadoknadu omogućavap pristup ličnim podacima iz javnih evidencija i prodavao ih preko svog nelegalnog sistema za pregled podataka.
Privatni detektiv Čiček je oputžen da radi za Mosad i da je bio u kontaktu sa članom Izraelskog onlajn operativnog centra Fajsalom Rašidom, pišu lokalni mediji.
On je priznao da je Rašidov zahtev ispunio prateći palestinskog aktivistu u Istanbulu.
Operacija pod nazivom "Metron aktiviti" predstavlja novi udar na mrežu špijunaže u Turskoj, prenosi AA.
