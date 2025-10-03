UHAPŠENO TROJE NEMACA: Privedni nakon incidenta sa dronom
U NORVEŠKOJ su privedena trojica nemačkih državljana koji se sumnjiče za lansiranje drona u zabranjenoj zoni od pet kilometara oko aerodroma Rosvol u utorak.
Kako prenosi Bild, pozivajući se na pisanje norveških medija, trojica muškaraca u ranim dvadesetim godinama, pušteni su ubrzo nakon hapšenja.
Policija nije saopštila dodatne detalje o Nemcima, niti koju vrstu drona su koristili.
Norveška policija je ranije deportovala kineskog državljanina i kaznila ga sa 12.000 kruna (oko 1.000 evra) zato što je upravljao dronom na aerodromu Svolver.
Policija u okrugu Nordland trenutno istražuje nekoliko prijava o dronovima u blizini aerodroma, vojnih objekata i druge kritične infrastrukture.
Zvaničnici su ranije prijavili potencijalno prisustvo dronova na aerodromu Bronojsund, ali ti izveštaji nisu potvrđeni.
Iako su ove dron-situacije izazvale zabrinutost, norveške vlasti još uvek nisu pripisale odgovornost za incidente državnim akterima. Visoki predstavnik norveške obaveštajne službe (PST) rekao je novinskoj agenciji NTB da za sada "nije potvrđena veza sa sličnim zapažanjima u drugim zemljama".
Švedski premijer Ulf Kristerson sumnja da iza nedavnih incidenata sa dronovima na skandinavskim aerodromima može da stoji Rusija.
-Verovatnoća je prilično velika da Rusija želi da pošalje poruku zemljama koje podržavaju Ukrajinu, rekao je Kristerson za TV4.
Međutim, on je naglasio da nije definitivno utvrđeno ko je odgovoran za incidente.
(Tanjug)
