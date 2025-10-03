Svet

TRAMP UDARA I NA FILMADŽIJE! Optužio druge zemlje da "kradu" američku filmsku industriju

V.N.

03. 10. 2025. u 16:59

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, najavio je da će uvesti carinu od 100 odsto na sve filmove koji su snimljeni van SAD

ТРАМП УДАРА И НА ФИЛМАЏИЈЕ! Оптужио друге земље да краду америчку филмску индустрију

Tanjug

Tramp je optužio druge zemlje da "kradu" američku filmsku industriju i rekao da je ovu odluku doneo kako bi "rešio ovaj dugogodišnji, beskonačni problem".

Tramp je tvrdio da je "Kalifornija, sa svojim slabim i nesposobnim guvernerom, posebno teško pogođena", misleći na demokratskog guvernera te savezne države, Gavina Njusoma.

"Naša filmska industrija je ukradena od strane drugih zemalja – baš kao da uzimate „bombonu detetu“. Kalifornija, sa svojim slabim i nesposobnim guvernerom, posebno je teško pogođena! Zbog toga, kako bih rešio ovaj dugogodišnji, beskonačni problem, uvešću carinu od 100% na sve filmove koji su snimljeni van Sjedinjenih Američkih Država. Hvala vam na pažnji povodom ovog pitanja. NEKA AMERIKA PONOVO BUDE VELIKA!" napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

(B92)

