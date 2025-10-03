TRAMP UDARA I NA FILMADŽIJE! Optužio druge zemlje da "kradu" američku filmsku industriju
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, najavio je da će uvesti carinu od 100 odsto na sve filmove koji su snimljeni van SAD
Tramp je optužio druge zemlje da "kradu" američku filmsku industriju i rekao da je ovu odluku doneo kako bi "rešio ovaj dugogodišnji, beskonačni problem".
Tramp je tvrdio da je "Kalifornija, sa svojim slabim i nesposobnim guvernerom, posebno teško pogođena", misleći na demokratskog guvernera te savezne države, Gavina Njusoma.
"Naša filmska industrija je ukradena od strane drugih zemalja – baš kao da uzimate „bombonu detetu“. Kalifornija, sa svojim slabim i nesposobnim guvernerom, posebno je teško pogođena! Zbog toga, kako bih rešio ovaj dugogodišnji, beskonačni problem, uvešću carinu od 100% na sve filmove koji su snimljeni van Sjedinjenih Američkih Država. Hvala vam na pažnji povodom ovog pitanja. NEKA AMERIKA PONOVO BUDE VELIKA!" napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.
(B92)
