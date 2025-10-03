Svet

GENERAL VLADIMIR: Američki borbeni avioni pretnja bezbednosti Venecuele

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 10. 2025. u 00:50

MINISTAR odbrane Venecuele, general Vladimir Padrino, izjavio je danas da je pet borbenih aviona primećeno u blizini obale te zemlje, ocenivši to kao pretnju Sjedinjenih Američkih Država.

ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР: Амерички борбени авиони претња безбедности Венецуеле

Foto Marine Corps

-To su imperijalistički borbeni avioni koji su se usudili da priđu obali Venecuele, rekao je Padrino čiji je govor prenosila državna televizija, naveo je Rojters.

Kako je naveo, informacije o prisustvu aviona prijavila je kontrolnom tornju jedna avio-kompanija, čije ime nije otkrio.

-Prisustvo ovih aviona u blizini našeg Karipskog mora je vulgarnost, provokacija i pretnja bezbednosti nacije, dodao je Padrino.

Foto printskrin Jutjub/us defence news

SAD su ranije rasporedile flotu ratnih brodova u Karipskom moru u operaciji za koju Vašington tvrdi da je usmerena protiv trgovine drogom.

Tokom te operacije, američke snage su napale više plovila za koja tvrde da su prevozila drogu iz Venecuele, pri čemu su osobe na tim brodovima ubijene.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro više puta je optužio SAD da pokušavaju da promene režim u zemlji, ali je istovremeno izrazio spremnost za dijalog sa američkim izaslanikom Ričardom Grenelom.

Predsednik SAD Država Donald Tramp negirao je mogućnost smene režima, ali je više puta optužio Madura da vodi mreže za krijumčarenje droge, što predsednik Venecuele negira.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VELIKO BEKSTVO SA MALIH OSTRVA: Za deset godina na njima će živeti samo ljudi stariji od šezdeset godina
Svet

0 0

VELIKO BEKSTVO SA MALIH OSTRVA: Za deset godina na njima će živeti samo ljudi stariji od šezdeset godina

NAJMANjA ostrva mogu se roditi preko noći ali i nestati preko noći. Tako je danski pisac Jakobsen autor romana „Ostrvo“ koristio magičnu i poetsku hiperbolu kako bi opisao krhkost takvih teritorija. Svakako, međutim, ako se nastavi trend depopulizacije kakva se beleži poslednjih 40 godina sudbina nekih malih italijanskih ostrva, pravog blaga usred mora, biće zapečaćena.

03. 10. 2025. u 00:45

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ O SJAJNIM VESTIMA: Svi su radosni, osim najgorih srpskih izdajnika (VIDEO)

ŠEŠELj O SJAJNIM VESTIMA: Svi su radosni, osim najgorih srpskih izdajnika (VIDEO)