GENERAL VLADIMIR: Američki borbeni avioni pretnja bezbednosti Venecuele

MINISTAR odbrane Venecuele, general Vladimir Padrino, izjavio je danas da je pet borbenih aviona primećeno u blizini obale te zemlje, ocenivši to kao pretnju Sjedinjenih Američkih Država.

Foto Marine Corps

-To su imperijalistički borbeni avioni koji su se usudili da priđu obali Venecuele, rekao je Padrino čiji je govor prenosila državna televizija, naveo je Rojters.

Kako je naveo, informacije o prisustvu aviona prijavila je kontrolnom tornju jedna avio-kompanija, čije ime nije otkrio.

-Prisustvo ovih aviona u blizini našeg Karipskog mora je vulgarnost, provokacija i pretnja bezbednosti nacije, dodao je Padrino.

Foto printskrin Jutjub/us defence news

SAD su ranije rasporedile flotu ratnih brodova u Karipskom moru u operaciji za koju Vašington tvrdi da je usmerena protiv trgovine drogom.

Tokom te operacije, američke snage su napale više plovila za koja tvrde da su prevozila drogu iz Venecuele, pri čemu su osobe na tim brodovima ubijene.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro više puta je optužio SAD da pokušavaju da promene režim u zemlji, ali je istovremeno izrazio spremnost za dijalog sa američkim izaslanikom Ričardom Grenelom.

Predsednik SAD Država Donald Tramp negirao je mogućnost smene režima, ali je više puta optužio Madura da vodi mreže za krijumčarenje droge, što predsednik Venecuele negira.

(Tanjug)

