GENERAL VLADIMIR: Američki borbeni avioni pretnja bezbednosti Venecuele
MINISTAR odbrane Venecuele, general Vladimir Padrino, izjavio je danas da je pet borbenih aviona primećeno u blizini obale te zemlje, ocenivši to kao pretnju Sjedinjenih Američkih Država.
-To su imperijalistički borbeni avioni koji su se usudili da priđu obali Venecuele, rekao je Padrino čiji je govor prenosila državna televizija, naveo je Rojters.
Kako je naveo, informacije o prisustvu aviona prijavila je kontrolnom tornju jedna avio-kompanija, čije ime nije otkrio.
-Prisustvo ovih aviona u blizini našeg Karipskog mora je vulgarnost, provokacija i pretnja bezbednosti nacije, dodao je Padrino.
SAD su ranije rasporedile flotu ratnih brodova u Karipskom moru u operaciji za koju Vašington tvrdi da je usmerena protiv trgovine drogom.
Tokom te operacije, američke snage su napale više plovila za koja tvrde da su prevozila drogu iz Venecuele, pri čemu su osobe na tim brodovima ubijene.
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro više puta je optužio SAD da pokušavaju da promene režim u zemlji, ali je istovremeno izrazio spremnost za dijalog sa američkim izaslanikom Ričardom Grenelom.
Predsednik SAD Država Donald Tramp negirao je mogućnost smene režima, ali je više puta optužio Madura da vodi mreže za krijumčarenje droge, što predsednik Venecuele negira.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)