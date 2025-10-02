STRAVA U FRANCUSKOJ: Studenti medicine pronađeni u blizini Tuluza delimično nagi i vezani za drveće
U BLIZINI Tuluza na jugozapadu Francuske, policija je pronašla 55 studenata medicine koji su bili delimično goli i vezani za drveće, objavio je danas Figaro, pozivajući se na pouzdane izvore.
List piše da je policija 24. septembra otkrila 55 studenata u šumi Bukon u blizini Tuluza, od kojih su neki bili u donjem vešu, a neki vezani za drveće i sa začepljenim ustima, a da je troje studenata prevezeno u bolnicu.
Tužilaštvo u Tuluzu navodi da su u pitanju studenti druge godine medicine na fakultetu u Tuluzu.
Javno tužilaštvo je pokrenulo istragu o teškom maltretiranju, ugrožavanju života drugih i nasilju.
Tužilaštvo navodi da je ukupno 55 studenata bilo prisutno na licu mesta, a da su pojedini od njih bili u veoma alkoholisanom stanju.
(Tanjug)
