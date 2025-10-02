DŽABA VAM TOMAHAVCI Kremlj o slanju američkih raketa Ukrajini: Ne postoji "magično oružje" za Kijev koje bi promenilo stanje na frontu

UKOLIKO Kijev izvede napade duboko na ruskoj teritoriji, Moskva će adekvatno odgovoriti, ali ne postoji to "magično oružje" koje bi promenilo stanje na frontu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

Odgovarajući na pitanje novinara kanala "Rusija 1" Pavla Zarubina, Peskov se osvrnuo na to da su ove nedelje predstavnici američkog rukovodstva govorili o mogućoj isporuci raketa "tomahavk" kijevskom režimu.

-U suštini, dopuštali su mogućnost udara duboko u rusku teritoriju. To je poprilično opasan simptom i ne može da ostane neprimećen u Moskvi – primetili smo to. Ako se to desi, to će biti još jedan talas napetosti, koji će zahtevati adekvatan odgovor ruske strane, naglasio je Peskov.

S druge strane, kako ističe, ostaje činjenica da ne postoji nikakva "magična pilula" ili "magično oružje" za kijevski režim.

-Nijedno oružje ne može da promeni tok događaja, poručio je Peskov.

Prema njegovim rečima, Kijev ne želi nastavak pregovora niti da pokuša da se o nečemu dogovori.

-To da su Evropljani zauzeli neobuzdan stav, to je očigledno. Pauza je u pregovorima, nije jasno kada će se nastaviti, naveo je Peskov govoreći o ukrajinskoj krizi.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta