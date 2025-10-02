AMERIKA U VELIKOM PROBLEMU Ovo niko nije pretpostavio da će se dogoditi: Nema više raketa, naložena hitna proizvodnja

SJEDINjENE Američke Države suočavaju se sa problemom koji do pre nekoliko godina niko nije ozbiljno razmatrao – nedostatkom raketa i ključne municije za potencijalni sukob sa Kinom.

Kako piše The Wall Street Journal, Pentagon je formirao specijalni Savet za ubrzanje proizvodnje municije, koji je dobio zadatak da vojnu industriju natera da drastično poveća proizvodne kapacitete.

Pritisak je ogroman – od Lokid Martina i Rajteona do Boinga i Andurila. Od proizvođača se traži da udvostruče ili čak učetvorostruče obim proizvodnje. Ovo nije samo apstraktni plan, već konkretna operacija koja već uključuje česte sastanke na najvišem nivou između generala, ministra rata i predstavnika vojnih giganata.

ZALIHE ISCRPLjENE RATOM U UKRAJINI

Situacija je dodatno pogoršana isporukama oružja Ukrajini poslednjih godina. Tokom mandata Džoa Bajdena, a zatim i Donalda Trampa, ogromne količine presretača „Patriot“, projektila „Stinger“, kao i protivbrodskih i balističkih raketa otišle su u rat zapada i Rusije. Američki analitičari upozoravaju da su te zalihe iscrpljene brže nego što industrija može da ih nadoknadi.

Ova realnost sada postaje očigledna dok se Vašington priprema za scenario sukoba sa Kinom u Indo-Pacifiku. Posebno zabrinjava činjenica da bi američke baze na Pacifiku mogle da postanu glavna meta kineskih projektila, što zahteva masovnu proizvodnju novih presretača.

FOKUS NA 12 KLjUČNIH SISTEMA

Pentagon je identifikovao 12 ključnih sistema koji moraju biti prioritet u proizvodnji. Među njima su:

*presretači za PVO „Patriot“ (PAC-3 / PAC-3 MSE),

*rakete dugog dometa „Standard Missile-6“ (SM-6),

*rakete za precizne udare (PrSM),

*zajednički sistemi vazduh-zemlja (JASSM, uključujući JASSM-ER).

*protivbrodske rakete dugog dometa (LRASM)

Najveći akcenat stavljen je na „Patriot“ – sistem koji se koristi i u Ukrajini, ali koji Pentagon sada smatra ključnim i za odbranu baza i saveznika u Pacifiku.

Septembra 2025. američka vojska potpisala je sa Lockheed Martinom ugovor vredan skoro 10 milijardi dolara za proizvodnju oko 2.000 PAC-3 projektila do 2026. godine – što je četiri puta više od uobičajene godišnje proizvodnje.

INDUSTRIJA POD PRITISKOM

Međutim, industrija upozorava da ovakvi ciljevi nisu realni. Vreme potrebno za proizvodnju i sertifikaciju nove rakete meri se mesecima i godinama, a troškovi se mere u stotinama miliona dolara. Bez sigurnih finansijskih garancija, mnogi dobavljači oklevaju da ulože u nove linije.

Boing, koji proizvodi detektore „Seeker“ za rakete, morao je hitno da proširi fabrike i angažuje nove timove. Rajteon (Raytheon) i Lokid (Lockeed) već zapošljavaju dodatne radnike i ulažu u infrastrukturu. Ipak, svi priznaju da su izazovi veliki – od nestašice goriva za rakete do problema u lancima snabdevanja.

ŠIRA GEOPOLITIČKA POZADINA

Odluka Pentagona da ubrza proizvodnju nije slučajna. Ona se uklapa u širi strateški okvir pripreme za sukob sa Kinom, dok se istovremeno vodi rat u Ukrajini i tinjaju žarišta na Bliskom istoku. Nedavni izraelsko-iranski sukob, tokom kojeg su SAD ispalile stotine presretača, dodatno je iscrpeo američke rezerve.

Pentagon danas pokušava da balansira između podrške Kijevu i priprema za mogući veliki rat protiv Kine – rivala koji raspolaže sopstvenim ogromnim arsenalom raketa i užasno brzim kapacitetom proizvodnje.

Ako Pentagon uspe u svojim namerama, Amerika bi mogla da do kraja decenije obnovi i značajno proširi svoj raketni arsenal. Međutim, ako ciljevi ostanu samo na papiru, Sjedinjene Države će se suočiti sa ozbiljnim izazovom: istrošenim zalihama, preopterećenom industrijom i protivnikom koji ne pokazuje znakove usporavanja.

