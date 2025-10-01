MELONI O BRODU KOJI PLOVI KA GAZI: Odmah prekinite svoju misiju
ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni pozvala je međunarodnu flotilu koja pokušava da dostavi humanitarnu pomoć u Gazu da odmah prekine svoju misiju. Ona je upozorila da insistiranje na konfrontaciji s Izraelom može ugroziti trenutnu „krhku ravnotežu“, koja bi, po njenim rečima, mogla dovesti do mira na osnovu plana američkog predsednika Donalda Trampa.
- Mnogi bi bili srećni da se taj plan osujeti. Bojim se da bi pokušaj flotile da probije izraelsku pomorsku blokadu mogao poslužiti kao izgovor za to. Upravo zbog toga verujem da bi flotila sada trebalo da stane - dodala je Meloni.
Italija prati flotilu do „kritične zone“
Flotila je saopštila da ju je Italija obavestila da će je danas ubrzo kontaktirati ratna fregata koja je prati i radijom ponuditi članovima posade da napuste brod i vrate se na obalu pre nego što stignu do „kritične zone“.
Prema podacima inicijative Global Sumud Flotilla, više od 40 civilnih brodova na kojima se nalaze parlamentarci, advokati i aktivisti – među njima i švedska klimatska aktivistkinja Greta Tunberg – nastaviće plovidbu u pokušaju da probiju izraelsku blokadu palestinske enklave.
Saopštenje italijanskog Ministarstva odbrane
Italijansko ministarstvo odbrane je ranije danas saopštilo da će italijanska mornarica prestati da prati međunarodnu flotilu kada se ona od obale Gaze udalji 278 kilometara, odnosno 150 nautičkih milja.
