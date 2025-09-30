"GLUPA OSOBA KOJA RADI ZA PUTINA!" Tramp žestoko izvređao Medvedeva
AMERIČKI predsednik Donald Tramp danas je, u obraćanju visokom komandnom sastavu Oružanih snaga SAD, nazvao zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrija Medvedeva "glupim čovekom", prenose mediji u Belorusiji.
- Rusija nam je malo pretila, ne tako davno. I poslao sam nuklearne podmornice – najsmrtonosnije oružje ikada stvoreno – na obalu Rusije. Uradio sam to zato što je pomenuo reč 'nuklearno'... Tu reč je pomenula glupa osoba koja radi za Putina. I poslao sam jednu ili dve podmornice na obalu Rusije. Samo iz predostrožnosti. Ne možemo dozvoliti da ljudi razbacuju tu reč levo i desno - rekao je Donald Tramp, prenosi beloruski portal Zerkalo.
On je napomenuo da su Sjedinjene Američke Države "25 godina ispred Rusije i Kine" u razvoju tehnologije podmornica.
Američki lider je početkom avgusta objavio da je, u vezi sa "izuzetno provokativnim izjavama" bivšeg ruskog predsednika Medvedeva o nuklearnim pitanjima, izdao naređenje "da se rasporede dve nuklearne podmornice u odgovarajućim oblastima u slučaju da se ove glupe i provokativne izjave ispostave kao nešto više".
Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, komentarišući raspravu Trampa i Medvedeva na društvenim mrežama, izjavio je da su američke nuklearne podmornice u stanju borbene pripravnosti, bez obzira na izjave političara.
