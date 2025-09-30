Svet

"GLUPA OSOBA KOJA RADI ZA PUTINA!" Tramp žestoko izvređao Medvedeva

Марија Стевановић
Marija Stevanović

30. 09. 2025. u 18:22

AMERIČKI predsednik Donald Tramp danas je, u obraćanju visokom komandnom sastavu Oružanih snaga SAD, nazvao zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrija Medvedeva "glupim čovekom", prenose mediji u Belorusiji.

ГЛУПА ОСОБА КОЈА РАДИ ЗА ПУТИНА! Трамп жестоко извређао Медведева

FOTO: AP/Tanjug

- Rusija nam je malo pretila, ne tako davno. I poslao sam nuklearne podmornice – najsmrtonosnije oružje ikada stvoreno – na obalu Rusije. Uradio sam to zato što je pomenuo reč 'nuklearno'... Tu reč je pomenula glupa osoba koja radi za Putina. I poslao sam jednu ili dve podmornice na obalu Rusije. Samo iz predostrožnosti. Ne možemo dozvoliti da ljudi razbacuju tu reč levo i desno - rekao je Donald Tramp, prenosi beloruski portal Zerkalo.

On je napomenuo da su Sjedinjene Američke Države "25 godina ispred Rusije i Kine" u razvoju tehnologije podmornica.

Američki lider je početkom avgusta objavio da je, u vezi sa "izuzetno provokativnim izjavama" bivšeg ruskog predsednika Medvedeva o nuklearnim pitanjima, izdao naređenje "da se rasporede dve nuklearne podmornice u odgovarajućim oblastima u slučaju da se ove glupe i provokativne izjave ispostave kao nešto više".

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, komentarišući raspravu Trampa i Medvedeva na društvenim mrežama, izjavio je da su američke nuklearne podmornice u stanju borbene pripravnosti, bez obzira na izjave političara.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ŠOK PROGNOZA ZA OKTOBAR: Najavljeno da će pasti pola metra snega! Ovakve ekstreme ni meteorolozi ne pamte
Društvo

0 4

ŠOK PROGNOZA ZA OKTOBAR: Najavljeno da će pasti pola metra snega! Ovakve ekstreme ni meteorolozi ne pamte

PREMA najavama meteorologa, oktobar 2025. počeće u Srbiji pod uticajem prodora hladnog vazduha sa severoistoka Rusije koji je došao do Nemačke i Poljske, ali se polako približava ka nama što će prouzrokovati razvoj ciklona u Jonskom, Tirenskom i delu Jadranskog mora i već 1. oktobra, u sredu, u večernjim časovima na jugu i jugozapadu Srbije počeće da pada kiša.

30. 09. 2025. u 20:58

Komentari (3)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu

KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu