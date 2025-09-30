NETANJAHU O PLANU SA TRAMPOM: Izrael ostaje, ali jedna stvar je isključena

PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je u video-obraćanju objavljenom na njegovom Telegram kanalu da će Izraelske odbrambene snage (IDF) "ostati na većem delu teritorije" kao deo plana koji je, kako je rekao, dogovorio sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, i poručio da Izrael "apsolutno nije" pristao na stvaranje palestinske države.

- Bila je to istorijska poseta. Umesto da Hamas dovede do naše izolacije, mi smo okrenuli ploču i izolovali Hamas - rekao je Netanjahu, dodajući da sada "ceo svet, uključujući arapski i muslimanski svet, vrši pritisak na Hamas da prihvati uslove koje je Izrael postavio zajedno sa predsednikom Trampom - da se oslobode svi izraelski taoci i živi i mrtvi - dok IDF ostaje na većem delu teritorije - piše Gardijan.

Na pitanje da li je tokom posete pristao na osnivanje palestinske države, Netanjahu je odgovorio: "Apsolutno ne, i to nije napisano ni u sporazumu. Ali jednu stvar smo rekli: čvrsto se protivimo palestinskoj državi". On je kazao da je to isto rekao i Tramp i da je takođe kazao da "razume" stav Izraela.

- Takođe je u UN kazao da bi takav potez bio ogromna nagrada za teror i opasnost za državu Izrael - kazao je Netanjahu. Krajnje desničarski ministar finansija Bezalel Smotrič, član Netanjahueve koalicione vlade, osudio je plan kao "ubedljiv diplomatski neuspeh".

- Po mojoj proceni, i to će se završiti u suzama. Naša deca će biti primorana da se ponovo bore u Gazi - ocenio je Smortič. U Trampovom predlogu navodi se da će Izrael osloboditi 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne zatvora i 1.700 stanovnika Gaze koji su pritvoreni nakon početka rata 7. oktobra 2023. godine.

Prema planu, ako se obe strane saglase sa predlogom, rat u Pojasu Gaze "će se odmah završiti". Kako je saopšteno iz Bele kuće, Gaza bi bila stavljena pod kontrolu međunarodnog tela na čijem čelu bi bio američki predsednik Donald Tramp, u koju bi bio uključen bivši britanski premijer Toni Bler.

Bela kuća navodi da će se borci Hamasa obavezati na "mirnu koegzistenciju", uz mogućnost da napuste Gazu uz "bezbedan prolaz" ako to žele. U planu se navodi da "Izrael neće okupirati niti anektirati Gazu", i da će se njegove snage povlačiti sa teritorije po fazama tokom vremena.

Plan takođe ostavlja otvorena vrata za eventualnu palestinsku državu. Predlog uključuje planove za povećanje pomoći, plan ekonomskog razvoja Gaze i obećanje da niko neće biti primoran da napusti Gazu.

Plan predviđa da u posleratnoj Gazi Hamas, niti bilo koja druga militantna grupa, neće imati bilo kakvu ulogu, kao i da će se regionalni partneri zavetovati da će osigurati da se Hamas pridržava ugovora, a da se Izrael obaveže da ne okupira niti anektira Gazu.

