PESKOV JASAN: Rusija ne učestvuje u Trampovom planu za Gazu
RUSIJA ne učestvuje u planu predsednika SAD Donalda Trampa za rešavanje palestinskog sukoba, izjavio je danas Dmitrij Peskov, portparol predsednika Rusije Vladimira Putina.
- Ako ste me pitali da li Ruska Federacija učestvuje u ovom planu, ne, ne učestvuje i nije bilo bilo kakvih signala od Amerikanaca - rekao je Peskov novinarima, prenose RIA Novosti.
Tramp je juče predstavio plan od 20 tačaka za rešavanje situacije u Gazi.
Dokument, između ostalog, poziva na trenutni prekid vatre i oslobađanje talaca u roku od 72 sata.
Plan predviđa da Hamas i druge naoružane grupe moraju da se odreknu svog učešća u upravljanju Gazom, kako direktno tako i indirektno.
(Tanjug)
