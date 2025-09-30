PESKOV JASAN: Rusija ne učestvuje u Trampovom planu za Gazu

RUSIJA ne učestvuje u planu predsednika SAD Donalda Trampa za rešavanje palestinskog sukoba, izjavio je danas Dmitrij Peskov, portparol predsednika Rusije Vladimira Putina.

Foto: Profimedia

- Ako ste me pitali da li Ruska Federacija učestvuje u ovom planu, ne, ne učestvuje i nije bilo bilo kakvih signala od Amerikanaca - rekao je Peskov novinarima, prenose RIA Novosti.

Tramp je juče predstavio plan od 20 tačaka za rešavanje situacije u Gazi.

Dokument, između ostalog, poziva na trenutni prekid vatre i oslobađanje talaca u roku od 72 sata.

Plan predviđa da Hamas i druge naoružane grupe moraju da se odreknu svog učešća u upravljanju Gazom, kako direktno tako i indirektno.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta