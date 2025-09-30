"KRIVAC SE SAM ODAJE" Zaharova: Zvanični London priznao svoje zločine
LONDON je u svojoj izjavi o Ukrajini sam priznao da se njegovi postupci mogu okarakterisati kao zločin, rekla je za ruske medije Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
- Znate, mislim da su ovo samooptužujuće izjave. Krivac se sam odaje. Mislim da je ovo slučaj gde je zvaničan London bukvalno priznao svoje postupke. I neću se plašiti da upotrebim reč – zločin - primetila je diplomata.
Zaharova je podsetila da su Velika Britanija, a posebno bivši premijer Boris Džonson, uskratili Ukrajini šansu za mirno rešenje.
- (On) je doleteo na krilima mržnje i sarađivao je sa Bankovom (ulica u kojoj se nalazi sedište ukrajinskog režima) kako bi odvratio Kijev od učešća u mirovnim pregovorima. U ovom slučaju, čini se da je to krik očaja, pokušaj, kako veruju, da se dokažu, možda da zastraše. I to je takođe samoraskrinkravajuće, jer su usadili potpuno istu taktiku u umove ljudi – ako je reč „umovi“ ovde uopšte prikladna – verovatno je bolje reći „glave“, jer je očigledno da su predstavnici Bankove ludaci - ocenila je Zaharova.
Portparol je istakla da je sigurno da su zvanični London i britanski politički establišment, posebno, naravno, britanske obaveštajne službe, sprovodili upravo ove taktike zastrašivanja, ekstremizma i terorizma.
- Sada, kao učitelji Zelenskog, ponavljaju ove taktike zastrašivanja u svom nacionalnom svojstvu - zaključila je Zaharova.
Ranije je britanski ministar odbrane Džon Hili apelovao na ruskog predsednika Vladimira Putina da okonča ukrajinski sukob.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
NEMAČKI KANCELAR ŠOKIRAO IZJAVOM: Evropa više nije u miru sa Rusijom
30. 09. 2025. u 07:26
DRAMA OKO GAZE: Tramp i Netanjahu za plan mira, Hamas tvrdi da ga nema
29. 09. 2025. u 22:08
BELA KUĆA OBJAVILA MAPU: Ovako će u budućnosti izgledati Pojas Gaze
29. 09. 2025. u 21:27
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)