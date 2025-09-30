LONDON je u svojoj izjavi o Ukrajini sam priznao da se njegovi postupci mogu okarakterisati kao zločin, rekla je za ruske medije Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Foto: Profimedia

- Znate, mislim da su ovo samooptužujuće izjave. Krivac se sam odaje. Mislim da je ovo slučaj gde je zvaničan London bukvalno priznao svoje postupke. I neću se plašiti da upotrebim reč – zločin - primetila je diplomata.

Zaharova je podsetila da su Velika Britanija, a posebno bivši premijer Boris Džonson, uskratili Ukrajini šansu za mirno rešenje.

- (On) je doleteo na krilima mržnje i sarađivao je sa Bankovom (ulica u kojoj se nalazi sedište ukrajinskog režima) kako bi odvratio Kijev od učešća u mirovnim pregovorima. U ovom slučaju, čini se da je to krik očaja, pokušaj, kako veruju, da se dokažu, možda da zastraše. I to je takođe samoraskrinkravajuće, jer su usadili potpuno istu taktiku u umove ljudi – ako je reč „umovi“ ovde uopšte prikladna – verovatno je bolje reći „glave“, jer je očigledno da su predstavnici Bankove ludaci - ocenila je Zaharova.

Portparol je istakla da je sigurno da su zvanični London i britanski politički establišment, posebno, naravno, britanske obaveštajne službe, sprovodili upravo ove taktike zastrašivanja, ekstremizma i terorizma.

- Sada, kao učitelji Zelenskog, ponavljaju ove taktike zastrašivanja u svom nacionalnom svojstvu - zaključila je Zaharova.

Ranije je britanski ministar odbrane Džon Hili apelovao na ruskog predsednika Vladimira Putina da okonča ukrajinski sukob.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta