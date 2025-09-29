ORBAN: "Rekao sam Trampu - Rusi su već pobedili"

MAĐARSKI premijer Viktor Orban je rekao da ga predsednik SAD Donald Tramp često pita za mišljenje o sukobu Rusije i Ukrajine i da mu je rekao da je taj sukob već odlučen i da su Rusi pobedili.

Foto: Tanjug AP

-Pitanje je kada i ko će postići dogovor sa Rusima: da li će to biti američko-ruski dogovor, ili će Evropljani konačno biti spremni na pregovore, što bi dovelo do evropsko-ruskih pregovora- rekao je Orban.



Svi vojni stručnjaci, uključujući i najbolje američke, rekli su da Ukrajina može da pobedi u ovom ratu samo ako stotine hiljada trupa iz Zapadne Evrope ili Amerike stignu na front, kazao je mađarski premijer.

Orban je rekao da Zapad zapravo ne vodi rat protiv Rusa, već da jednostavno ne želi da bude izostavljen iz podele Ukrajine.

-Rusi su zauzeli 20 odsto Ukrajine, a Zapad veruje da ima pravo da uzme ostatak. Ovo je običan imperijalistički rat, samo se tako ne naziva- dodao je on.

Zapad ne želi da propusti svoj deo zemlje koja se može podeliti i upravo zato se vodi ceo rat, rekao je Orban.

-Iza svega toga stoji pljačka nesrećnih Ukrajinaca, dok oni to predstavljaju kao da brane Ukrajinu- naglasio je mađarski premijer.

Orban je izjavio i da će nafta i gas stalno stizati iz Rusije, dok bi bilo koji drugi resurs bio neizvesniji i skuplji od ruskih energenata kupljenih po dugoročnim ugovorima.

Bezbednost snabdevanja naftom i gasom iz Rusije je zagarantovana, rekao je Orban i dodao da niko ko je pri zdravoj pameti ne bi odustao od nečega sigurnog zarad nečega neizvesnog, prenosi MTI.

On je kazao da je ugovorena cena energenata iz Rusije niža nego iz drugih zemalja.

-Ako bismo kupovali naftu i gas po višoj ceni, morali bismo da naplaćujemo više ljudima- istakao je Orban.

On je izrazio nerazumevanje zbog navodnih mera koje bi štetile Mađarskoj.

-Postoje neke budale i postoje izdajnici. Kako biste nazvali ljude na fudbalskom stadionu koji navijaju za protivnika umesto za mađarski tim?- upitao je mađarski premijer.

Kada je reč o telefonskom razgovoru sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom na tu temu, Orban je rekao da ga je Tramp pitao zašto Mađarska kupuje naftu i gas iz Rusije.

-Rekao sam mu (zašto)…i on je rekao da razume, tačka. Nismo bili podređeni jedno drugom i nije kao da Vašington daje instrukcije, a mi ih sprovodimo…postoje dve suverene države sa suverenim liderima koji se konsultuju kada je potrebno- rekao je Orban.



