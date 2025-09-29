ORBAN ODBACIO OPTUŽBE: Mađarski dronovi nisu ušli u vazdušni prostor Ukrajine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban odbacio je danas optužbe Kijeva da su mađarski izviđački dronovi narušili vazdušni prostor te zemlje i doveo u pitanje suverenitet Ukrajine "Pretpostavimo da su tamo (Ukrajina) preleteli nekoliko metara, pa šta", rekao je Orban u podkastu koji je producirala njegova stranka Fides, prenosi Politiko.

Orban je pozvao Ukrajinu da se "bavi dronovima na svojoj istočnoj granici", gde vodi kopneni rat sa Rusijom.

-Niko ih neće napasti odavde. Dva, tri ili četiri mađarska drona, bez obzira na to da li su prešli granicu ili ne, nije pitanje oko kojeg bi Ukrajinci trebalo da brinu- rekao je Orban.

On je kazao da "Ukrajina nije nezavisna zemlja".

-Ukrajina nije suverena zemlja... Ako mi, to jest Zapad, odlučimo da joj ne damo ni jednu forintu, sutra bi Ukrajina mogla da se zatvori- dodao je Orban.

On je kazao da je Kijev već "izgubio petinu svoje teritorije" u ratu sa Rusijom i da opstanak Ukrajine u potpunosti zavisi od zapadne pomoći.

-Tu je suverenitet završen, a mi podržavamo preostalu teritoriju", rekao je Orban. Dodao je da se Mađarska i Ukrajina "možda ne slažu", ali da "nisu neprijatelji-.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je u petak naredio istragu zbog dronova, po njegovim rečima "verovatno mađarskih", koji su prešli granicu kako bi izvršili izviđanje industrijskih lokacija u Ukrajini.

