VELIKA PUTINOVA ODLUKA: Naredio hitnu regrutaciju više od 100 hiljada ljudi!

OD 1. oktobra do 31. decembra ove godine, 135.000 ljudi starosti od 18 do 30 godina biće pozvano na vojnu službu u Rusiji, prenosi Interfaks.

Foto: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret o regrutovanju građana na vojnu službu u oktobru-decembru 2025. godine i otpuštanju građana koji služe vojni rok po regrutovanju iz vojne službe.

Uredba je objavljena na zvaničnom internet portalu pravnih informacija.

"Od 1. oktobra do 31. decembra 2025. godine biće sprovedena regrutacija 135.000 građana Ruske Federacije starosti od 18 do 30 godina koji nisu u rezervi i podležu regruciji u skladu sa Federalnim zakonom br. 53-FZ od 28. marta 1998. godine, o vojnoj dužnosti i vojnoj službi", navodi se u dokumentu. Pored toga, u skladu sa dekretom, vojnici, mornari, narednici i podoficiri kojima je istekao rok vojne službe moraju da budu otpušteni iz vojne službe.

Vladimir Cimljanski, zamenik načelnika Glavne organizaciono-mobilizacione uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije, objavio je 22. septembra da će se jesenja regrutacija održati od 1. oktobra do 31. decembra kako je planirano i da nije povezana sa ''specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini'' (SVO). On je izjavio da će dužina vojne službe za regrute ostati 12 meseci, kao i do sada. Cimljanski je rekao da će regruti biti upućeni na punktove raspoređivanja radi službe samo unutar Ruske Federacije tokom jesenje kampanje i da neće biti raspoređeni u SVO.

(Tanjug)

