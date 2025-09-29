Svet

STIGLI NAJNOVIJI REZULTATI IZBORA U MOLDAVIJI: Prebrojano više od 90 odsto glasova - Dodon pozvao na proteste

В. Н.

29. 09. 2025. u 08:13

VLADAJUĆA moldavska proevropska Partija akcije i solidarnosti (PAS) osvojila je 46 odsto glasova na parlamentarnim izborima koji su održani u nedelju, saopštila je Centralna izborna komisija nakon prebrojanih više od 90 odsto glasova.

СТИГЛИ НАЈНОВИЈИ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА У МОЛДАВИЈИ: Пребројано више од 90 одсто гласова - Додон позвао на протесте

Foto: AP

Proruski Patriotski blok dobio je 27 odsto glasova, prema podacima CIK-a, prenosi Rojters.

Jedan od lidera opozicije, Igor Dodon, proglasio je pobedu pre nego što su rezultati počeli da stižu i pozvao danas na proteste ispred parlamenta.

Centralna izborna komisija je prethodno objavila da je više od 1,59 miliona birača, odnosno oko 51,9 odsto upisanih birača, dalo svoj glas, uključujući 264.000 Moldavaca na biračkim mestima u inostranstvu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIKOLA PILIĆ PREKO 50 GODINA VOLEO JE SAMO NJU: Kao sam ga ugledala, tako nisam mogla da ga zaboravim

NIKOLA PILIĆ PREKO 50 GODINA VOLEO JE SAMO NjU: "Kao sam ga ugledala, tako nisam mogla da ga zaboravim"