PUCNJAVA U CRKVI: Ima povređenih, napadača ubila policija (VIDEO)

28. 09. 2025. u 19:00

U CRKVI u Grand Blanu, u Mičigenu, dogodila se pucnjava, pri čemu je povređeno najmanje osam ljudi, javlja NewsMax .

ПУЦЊАВА У ЦРКВИ: Има повређених, нападача убила полиција (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Do pucnjave je došlo u crkvi u ulici Mekendliš. Ima više žrtava - saopštila je policija.

Prema preliminarnim informacijama, napadača su ubili policajci.

