PUCNJAVA U CRKVI: Ima povređenih, napadača ubila policija (VIDEO)
U CRKVI u Grand Blanu, u Mičigenu, dogodila se pucnjava, pri čemu je povređeno najmanje osam ljudi, javlja NewsMax .
- Do pucnjave je došlo u crkvi u ulici Mekendliš. Ima više žrtava - saopštila je policija.
Prema preliminarnim informacijama, napadača su ubili policajci.
