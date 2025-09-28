NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA: Mladoženja umro tokom prvog plesa, kamera sve snimila (VIDEO)

MLADOŽENNjA Ašraf Abu Hakam iznenada je preminuo tokom svadbenog veselja dok je igrao sa svojom suprugom. Srećni trenutak ubrzo se pretvorio u noćnu moru, a snimak događaja šokirao je javnost. Sve se dešavalo u Egiptu.

Foto: Printskrin

Na snimku se vidi kako Ašraf drži ruku svoje mlade i igra tradicionalnu igru sa štapovima ("Sajdi dens"), pre nego što se srušio na pod. Gosti su potrčali da mu pomognu, ali bezuspešno. Lekari su kasnije potvrdili da je uzrok smrti srčani udar.

Šok i tuga na društvenim mrežama

Vest se brzo proširila društvenim mrežama, a prijatelji i poznanici opisali su Ašrafa kao momka "punog života" i "veoma uzbuđenog zbog budućnosti koja je bila pred njim", piše San.

في أسوان بمصر لم تمض سوى ربع ساعة على دخول العريس (أشرف) لقاعة الزفاف وخلال رقصه بسعادة في ليلة العمر سقط ومات على الفور أمام المعازيم وأمام عروسه التي تحول زفافها إلى مأتم في منظر أحزن كل أهل مصر.



تحقيقات النيابة قالت بأن الوفاة طبيعية نتيجة سكتة قلبية.pic.twitter.com/QQOHk0nsUU — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 27, 2025

Uputili su saučešće porodici i mladom bračnom paru, izražavajući posebnu brigu upućenu neutešnoj mladi.

Slična tragedija u Bosni

Ova vest dolazi samo nedelju dana nakon sličnog slučaja u Bosni i Hercegovini.



من الفرح إلى الحزن..



وفاة عريس خلال حفل زفافه في مصر pic.twitter.com/0Pdc4w2fK3 — نيوزلي (@NewslyKSA) September 27, 2025

Dva dana kasnije preminula je, a iza sebe je ostavila porodicu, prijatelje i brojne pratioce na društvenim mrežama.

Velika tuga i izjave saučešća

Smrt dvoje mladih ljudi izazvala je veliku tugu i nevericu u javnosti. Njihovi prijatelji i fanovi poručuju da "nije pravedno da životi mladih prerano budu prekinuti" i da će zauvek ostati u njihovom sećanju.

(San)