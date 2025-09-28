Svet

NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA: Mladoženja umro tokom prvog plesa, kamera sve snimila (VIDEO)

Новости онлине

28. 09. 2025. u 15:47

MLADOŽENNjA Ašraf Abu Hakam iznenada je preminuo tokom svadbenog veselja dok je igrao sa svojom suprugom. Srećni trenutak ubrzo se pretvorio u noćnu moru, a snimak događaja šokirao je javnost. Sve se dešavalo u Egiptu.

НЕЗАПАМЋЕНА ТРАГЕДИЈА: Младожења умро током првог плеса, камера све снимила (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Na snimku se vidi kako Ašraf drži ruku svoje mlade i igra tradicionalnu igru sa štapovima ("Sajdi dens"), pre nego što se srušio na pod. Gosti su potrčali da mu pomognu, ali bezuspešno. Lekari su kasnije potvrdili da je uzrok smrti srčani udar.

Šok i tuga na društvenim mrežama

Vest se brzo proširila društvenim mrežama, a prijatelji i poznanici opisali su Ašrafa kao momka "punog života" i "veoma uzbuđenog zbog budućnosti koja je bila pred njim", piše San.

Uputili su saučešće porodici i mladom bračnom paru, izražavajući posebnu brigu upućenu neutešnoj mladi.

Slična tragedija u Bosni

Ova vest dolazi samo nedelju dana nakon sličnog slučaja u Bosni i Hercegovini.

Adna Rovčanin-Omerbegović (26), medicinska sestra i influenserka iz Sarajeva, pala je u komu na sopstvenom venčanju 13. septembra.

Dva dana kasnije preminula je, a iza sebe je ostavila porodicu, prijatelje i brojne pratioce na društvenim mrežama.
Velika tuga i izjave saučešća

Smrt dvoje mladih ljudi izazvala je veliku tugu i nevericu u javnosti. Njihovi prijatelji i fanovi poručuju da "nije pravedno da životi mladih prerano budu prekinuti" i da će zauvek ostati u njihovom sećanju.

(San)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DELIJE ZOVU NA DOČEK VLADIMIRA STOJKOVIĆA! Vri na Marakani, ovako nešto se ne pamti!

"DELIJE" ZOVU NA DOČEK VLADIMIRA STOJKOVIĆA! "Vri" na Marakani, ovako nešto se ne pamti!