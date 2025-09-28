TAJNI DETALJI SUSRETA U VAŠINGTONU: Erdogan i Tramp o Putinu i ratu
TURSKI predsednik Redžep Rajip Erdogan i američki predsednik Donald Tramp su tokom sastanka u Beloj kući razgovarali i o mogućim zajedničkim koracima za rešavanje sukoba u Ukrajini, saopštio je turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan.
- Razgovarali su o tome koje sve korake mogu preduzeti da se reši sukob u Ukrajini - rekao je Fidan u subotu na konferenciji za novinare u Njujorku, prenosi Rojters.
Tramp i Erdogan su se sastali u Beloj kući u četvrtak, kada je Tramp rekao da Turska najviše može da pomogne okončanju rata time što će prestati da kupuje rusku nafu.
- Mogu vam reći da predsednika Erdogana veoma poštuju (lideri Ukrajine i Rusije), svi poštuju Erdogana. Ja ga poštujem, i mislim da bi mogao imati veliki uticaj ako želi. Trenutno je veoma neutralan - voli da bude neutralan, kao i ja, volim da budem neutralan - istakao je tada Tramp.
On je ponovo izrazio razočaranje ruskim liderom Vladimirom Putinom zbog nastavka, kako je naveo, besmislenog rata, ističući da je vreme da Rusija prestane.
- Kao što znate, rešio sam sedam ratova... i mislio sam da će ovaj biti jedan od lakših za rešavanje. Ali sam veoma razočaran Putinom - rekao je Tramp.
Američki predsednik je dodao da, uprkos milionskim gubicima Rusije i manjim dostignućima na bojnom polju, Putin nastavlja da se bori.
- Neću nikoga nazvati 'papirnim tigrom', ali Rusija je potrošila milione i milione dolara na bombe, rakete, municiju i živote - njihove živote, a nisu dobili praktično nikakvu teritoriju. Mislim da je vreme da se to zaustavi - rekao je Tramp.
(Tanjug)
