JOŠ JEDNA ZEMLJA ZATVORILA AERODROM ZBOG UPADA MISTERIOZNE LETELICE: Stručnjaci pozivaju na pojačan nadzor
PISTA Polderbaan na aerodromu Šipol u Holandiji bila je privremeno zatvorena na 45 minuta posle pojave drona.
Piloti su prijavili let drona na visini od oko 150 metara, prenosi javni servis NOS.
Lokalne vlasti nisu uspele da pronađu ni dron ni operatera, ali se pretpostavlja da je reč o hobi dronu, jer ga niko drugi nije uočio na tom području.
Ova privremena blokada usledila je u trenutku kada su više zemalja EU, uključujući Poljsku, Rumuniju, Letoniju, Estoniju, Norvešku i Dansku, prijavile narušavanje vazdušnog prostora dronovima, a neki su potvrđeno ruski.
Stručnjaci upozoravaju da ovakvi incidenti mogu ozbiljno ugroziti bezbednost saobraćaja i pozivaju na pojačan nadzor nad letovima bespilotnih letelica.
