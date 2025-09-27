JOŠ JEDNA ZEMLJA ZATVORILA AERODROM ZBOG UPADA MISTERIOZNE LETELICE: Stručnjaci pozivaju na pojačan nadzor

PISTA Polderbaan na aerodromu Šipol u Holandiji bila je privremeno zatvorena na 45 minuta posle pojave drona.

Piloti su prijavili let drona na visini od oko 150 metara, prenosi javni servis NOS.

People crowded in Schiphol airport in Amsterdam trying to watch the UFOs that were passing close to airplanes around 7 pm local time pic.twitter.com/KRLYiVmoxF — Rony Vernet 🇧🇷 (@RonyVernet) September 27, 2025

Lokalne vlasti nisu uspele da pronađu ni dron ni operatera, ali se pretpostavlja da je reč o hobi dronu, jer ga niko drugi nije uočio na tom području.

DRONE SIGHTING SHUTS DOWN AMSTERDAM AIRSPACE - AGAIN



Pilots near Amsterdam’s Schiphol Airport spotted a drone buzzing around the runway like it owned the sky.



Air traffic control rerouted flights for 45 minutes, no delays, just a big midair detour thanks to some mystery drone… pic.twitter.com/6RprOp3jx1 — 🟡 The Professor 🕵️‍♂️ (@TheNewsProfesor) September 27, 2025

Ova privremena blokada usledila je u trenutku kada su više zemalja EU, uključujući Poljsku, Rumuniju, Letoniju, Estoniju, Norvešku i Dansku, prijavile narušavanje vazdušnog prostora dronovima, a neki su potvrđeno ruski.

Stručnjaci upozoravaju da ovakvi incidenti mogu ozbiljno ugroziti bezbednost saobraćaja i pozivaju na pojačan nadzor nad letovima bespilotnih letelica.

