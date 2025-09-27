Svet

IZDAT NALOG ZA HAPŠENJE BAŠARA AL ASADA: Oglasio se sirijski sud

Танјуг

27. 09. 2025. u 16:57

SIRIJSKI sud je izdao nalog za hapšenje u odsustvu bivšeg predsednika Bašara al Asada po optužbama u vezi sa incidentima u Dari 2011. godine.

Foto: Depositphotos/Printscreen

Istražni sudija u Damasku Tavfik el-Ali izjavio je za agenciju Sana da nalog za hapšenje uključuje optužbe za ubistvo sa predumišljajem, mučenje koje je dovelo do smrti i lišavanje slobode.

Sudska odluka otvara vrata za izdavanje poternice preko Interpola i međunarodno vođenje slučaja.

Odluka je usledila nakon tužbe koju su podneli članovi porodica žrtava iz Dari u vezi sa incidentima koji su se dogodili 23. novembra 2011. godine.

