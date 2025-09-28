PANTURKIZAM ZA BORBU PROTIV KINE, RUSIJE, SLOVENA...: Cilj je potpuni suverenitet nad svim narodima koji govore turski jezik

PANTURKIZAM je instrument geopolitike Zapada država za razbijanje Rusije, Kine i Irana, kao i za vraćanje balkanskih Slovena pod vlast Turske. Sličan je nacizmu jer se profilisao kao rasistička ideologija ali uprkos tome on ima podršku zapadnih država na čelu sa SAD i Velikom Britanijom.

Foto : Mreža Iks

Ove intrigantne ali činjenicama potkrepljene teze izneo je prof. dr Zoran Milošević otvarajući ove nedelje međunarodni naučni skup "Panturkizam danas" u Institutu za političke studije u Beogradu, uz prisustvo stručnjaka iz 14 zemalja.

- Turska radi dugoročno i ne odustaje od svojih pretenzija na potpuni suverenitet nad svim narodima koji govore turski jezik, sve ide ka transformaciji formule "jedan narod, jedan jezik, jedan vođa" u "jedan narod, jedna država, jedan vođa" - upozorio je dr Milošević. - Početkom 20. veka brojne pristalice panturkističke ideje pojavile su se na svim tursko-muslimanskim periferijama. Ta ideja nastavila je da živi u glavama političke elite Turske i nekih predstavnika "turskog sveta" sve do naših dana. Ona vaskrsava u periodima kada se Rusija i balkanski Sloveni nalaze u teškoj situaciji.

Foto: B.Subašić dr Zoran Milošević

Učesnici skupa saglasni su da je uprkos svim unutrašnjim problemima, Turska ozbiljan regionalni igrač i da bez nje nisu mogući nikakvi aranžmani, uključujući i onaj na Bliskom istoku.

- Prvo je to pokazala tokom agresije NATO na SR Jugoslaviju tokom koje je Srbiji oteta Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija - rekao je dr Milošević. - Zatim, tokom kratkog i efikasnog rata u Nagorno Karabahu gde su ključnu ulogu odigrali turski oficiri i turska bespilotna letelica "bajraktar", zatim u Siriji. Turska to demonstrira i kroz svoj brzo rastući uticaj na teritoriji bivšeg SSSR, posebno u Zakavkazju. Delovanje Turske na Balkanu postaje sve provokativnije. Početkom 2025. postalo je poznato da će ona graditi vojno-industrijske objekte, fabriku za proizvodnju municije i bespilotnih letelica, u samoproglašenoj republici Kosovo, iako prema Rezoluciji OUN ova teritorija pripada Srbiji. Projekat odražava napore Turske da ojača vojnu saradnju i proširi svoje prisustvo u regionu.

Foto: Printskrin, Vikipedija Samit Saveta šefova država Organizacije turkijsskih država

Uticaj panturkizma je jak i u islamskim sredinama koje nisu etnički turske.

- Bosna i Hercegovina, naročito Federacija, pod snažnim je uticajem Turske pre svega zbog povezanosti na nivou religije - ukazala je Veronika Vasilić, mladi istraživač IPS. - Delovanje turske dijaspore na Balkanu deluje kroz tri aspekta: identitet, politika i kultura, koji su međusobno povezani i gotovo ih je nemoguće posebno sagledavati. Identitet je verovatno najproblematičniji, budući da i unutar same matice Turske postoje neslaganja ko se zapravo smatra Turčinom i pripadnikom turske dijaspore, a i sama zemlja je prilično etnički mešana, jer je znatan broj državljana Turske balkanskog i slovenskog porekla.

Foto: B.Subašić Istraživač Veronika Vasilić

Ideologija panturkizma nije isto što i neoosmanizam, jer insistira na ujedinjenju "turanske rase". Ona koristi religiju da islamske narode koji nisu etnički Turci uključi u buduću "muslimansku supersilu sa sedištem u Istanbulu".

Foto: Printskrin, Vikipedija

- Predsednik Turske Turgut Ozal, koji je položio zakletvu na dan pada Berlinskog zida 9. novembra 1989. proglasio je dolazak "veka Turaka" i otvoreno je objavio novu koncepciju širenja turskog uticaja "od Jadrana do Velikog kineskog zida" - rekao je prof. dr Nikola Avrejski sa Univerziteta za bibliotekarstvo i informatiku u Sofiji. - Zadate ciljeve postavio je u kontekst neoosmanizma, uz poruku koja je bila u suprotnosti sa zavetima Ataturka. Time je definisao strategiju "meke moći" nove turske ekspanzije, a već od 1991. nove ambicije Ankare prelaze granice bivše imperije.

On ukazuje da početkom 90-ih godina turska obaveštajna služba MIT počela da radi na realizaciji projekta "Islamski luk", ujedinjenja muslimana od Evrope do Kine, na osnovu plana koji je napravila CIA pod šifrovanim nazivom "Zeleni pojas".

Foto: Printskrin, Vikipedija Jedna od karata zamišljenog "Velikog Turana"

- U vezi sa NATO bombardovanjem SRJ zbog Kosova 1999. godine, "Islamski luk" je prilagođen u poverljivom izveštaju Huseina Kansu, predsednika komisije za spoljnu politiku Medžlisa - rekao je dr Avrejski. - U izveštaju piše: "Nacija koja je stvorila veliku svetsku silu, osmansku, ima prirodno pravo da utiče na procese u regionu izvan naših granica. Mi imamo pravo na svoj kulturni hinterland, koji se prostire na Balkan, Bliski istok i Kavkaz. Zato je potreban "Zeleni (islamski) pojas", u kome žive naša krvna verska braća." Nakon napada na SAD 11. septembra 2001. turska elita počela je da pravi još ambicioznije spoljnopolitičke projekte: preuzimanje uloge "zaštitnika" muslimanskih manjina na Balkanu, uspostavljanje "liderstva Ankare" nad bivšim muslimanskim republikama SSSR, stvaranje "muslimanskog NATO", ujedinjenje turkojezičnih država Centralne Azije u "Veliki Turan" sa "turanskom armijom" u okrilju Turske.

Foto: Printskrin, Vikipedija Amblem Organizacije turkijskih država

Istoričar prof. dr Kiril Ševčenko sa Ruskog državnog socijalnog univerziteta u Minsku je naglasio da sama ideologija panturkizma, nastala krajem 19. i početka 20. veka, uopšte nije "proizvod" turskih intelektualaca i političara.

- Kolosalnu ulogu u nastanku panturkizma krajem 19. i početkom 20. veka odigrali su predstavnici zapadnoevropske i cionističke političke misli, koji su bili deo različitih masonskih struktura - kaže dr Ševčenko. - Karakteristika ideologije panturkizma je od samog početka bila uloga Turaka u rasparčavanju i likvidaciji Rusije. Vodeći panturkisti su verovali da je to glavni preduslov za ujedinjenje turskih naroda Evroazije pod vođstvom Turske. Za evropske zemlje panturkizam je bio pogodan kao sredstvo za borbu protiv Rusije i one su ga na svaki način podržavale, kao i međunarodni cionizam, čiji je cilj bio izgradnja nacionalne države Jevreja na teritoriji Palestine koja je tada bila u sastavu Osmanskog carstva.

Foto: Printskrin, Vikipedija Panturskijske manifestacije u Istanbulu

On navodi izveštaj britanskoga ambasadora Loutera od 25. maja 1910. u kome on ističe izuzetnu i presudnu ulogu Jevreja u mladoturskom komitetu "Jedinstvo i napredak". Njega je osnovao Emanuel Karaso, vođe masonske lože "Makedonija Rizorta" u Solunu, poznati pravnik i političar, etnički Jevrejin.

- Težeći da stvori povoljne uslove za osnivanje jevrejske države u Palestini lider cionizma Teodor Hercl je sultanu Abdul-Hamidom obećavao pomoć međunarodnog jevrejskog kapitala u rešavanju hroničnih finansijskih problema Osmanskog carstva - navodi dr Ševčenko. - Turski sultan, plašeći se opravdano dužničkog ropstva dva puta, 1896. i 1897. godine, odbio je mogućnost stvaranja jevrejske države u Palestini. Upravo zato su Jevreji aktivno učestvovali u stvaranju panturkizma, a ta okolnost je postala jedan od značajnih razloga mladoturske revolucije i svrgavanja sultana.

Foto: Printskrin, Vikipedija Jedna od panturskih propagandnih geografskih karata

Profesor Ivan A. Ivanjikov, doktor pravnih i političkih nauka, predavač na Sveruskom državnom univerzitetu pravde ukazuje da je savremena Turska pokazala da sledi ideje panturkizma, kada je posle razbijanja SSSR među prvima priznala suverenitet bivših saveznih republika Kavkaza i Srednje Azije i kada je 2021. osnovala Organizaciju turskih država.

- Sa dolaskom na vlast u Turskoj Redžepa Tajipa Erdogana, državni režim postao je ideologizovan i sve više je u svom delovanju zasnovan na idejama panturkizma - kaže dr Ivanjikov.- Turska, na čelu sa iskusnim političarem Erdoganom, promoviše svoje interese u različitim sferama društveno-ekonomskog života, kulturi, u stvaranju zajedničkog jezika za turske narode. U knjizi "Vizija globalnog sveta (2018) Erdogan je istakao da "Turska povezuje civilizacije" a da "mira neće biti dok diktatori pucaju u sopstveni narod i guše svaku opoziciju". Iste ideje izložene su i u drugoj njegovoj knjizi "Pravedniji svet je moguć. Predlog modela reforme UN". Turska koristi svaku priliku da dokaže neophodnost reforme UN, a ako ostvari taj cilj,ima sve šanse da postane stalna članica Saveta bezbednosti.

Likovali zbog raspada SSSR

DANAŠNjI panturkizam je zadržao izvorne osobine iz vremena nastanka krajem 19. veka ostajući efikasno oružje u agresiji Zapada protiv Rusije, kaže prof. dr Kiril Ševčenko:

- Krajnje je simbolično da je raspad SSSR u decembru 1991. u Turskoj dočekan sa likovanjem. Po rečima istoričara A. Širokorada, nakon raspada SSSR "turski vladari su odmah pomislili da su ponovo postali sultani" i Turska je počela aktivno da se meša u poslove naroda Kavkaza i srednje Azije. U sprovođenju politike panturkizma na postsovjetskom prostoru važnu ulogu ima turska "meka moć", koja se izražava u različitim obrazovnim i humanitarnim projektima.

"Meka moć" i u serijama

Političko delovanje Turske na Balkanu je u 21. veku krenulo sa primenom meke moći, kaže Veronika Vasilić:

- Ona je uključivala verski uticaj putem islamskih organizacija i obrazovnih ustanova, a zatim putem popularne kulture, pre svega kroz turske serije koje su u poslednjih 10-15 godina postale izuzetno popularne. Taj uticaj postajao je sve opipljiviji i ogledao se i kroz ekonomska ulaganja na Balkanu: turske investicije u Albaniji su 2017. iznosile čak 1,7 milijardi evra, dok su u Srbiji prema podacima iz 2022. bile 400 miliona evra.