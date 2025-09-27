KO DOLIVA ULJE NA VATRU SUKOBA? Erdogan nikad jasnije o Ukrajini, optužuje mnoge

"BARONI rata" eskaliraju sukob u Ukrajini, kazao je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan na Bosforskom diplomatskom forumu.

Foto: Tanjug

- Dok su ratne vođe dolivale ulje na vatru sukoba između Rusije i Ukrajine, mi smo tražili načine da postignemo pravedan mir - kazao je on.

Erdogan nije precizirao o kojim zemljama ili snagama govori.

