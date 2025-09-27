BUKTI RAT NA RELACIJI BUDIMPEŠTA-ZAGREB Sijarto Plenkoviću: Ti si lažov, hoćeš preko nafte da profitiraš od rata u Ukrajini!

ODNOSI između Mađarske i Hrvatske dodatno su se zaoštrili nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio Zagreb za ratno profiterstvo. Hrvatski državni vrh je u petak oštro odbacio optužbe, a premijer Andrej Plenković uzvratio je nazvavši Sijarta "izuzetno bezobraznim".

Foto: Profimedia

Hrvatski premijer poručio je da je izjava mađarskog ministra pokušaj dovođenja u zabludu međunarodne javnosti.

- Profiter je Mađarska, a ne Hrvatska - rekao je Plenković.

U raspravu se uključio i predsednik Zoran Milanović, koji je poručio Mađarima da budu oprezniji i dodao:

- Nikome ne možemo ustupiti svoju obalu.

Sijarto uzvraća: Plenković je "lažov"

Nova reakcija Budimpešte usledila je već u subotu ujutro. Sijarto je na Fejsbuku premijera Plenkovića otvoreno nazvao lažovom, kako je preneo mađarski portal Index.hu.

On je ponovo optužio Hrvatsku za profiterstvo, tvrdeći da JANAF "nije sposoban" da kontinuirano transportuje količine nafte potrebne Mađarskoj.

- Koliko god hrvatska vlada to negirala, činjenica je da sigurno žele da profitiraju od rata u Ukrajini. Tranzitna naknada za pošiljke nafte kroz Hrvatsku znatno je povećana od početka rata, a sada žele da onemoguće našoj zemlji kupovinu ruske nafte. To bi ih stavilo u monopolski položaj prema nama, čime bi zaradili više novca, na našu štetu - napisao je Sijarto.

Mađarski ministar dodao je i da, na osnovu analiza, Jadranski naftovod nema kapacitet da pouzdano snabdeva Mađarsku i Slovačku potrebnim količinama energenata.