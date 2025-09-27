ŠTA SE TO DEŠAVA U EVROPI: Sumnjivi dronovi primećeni i iznad vojne baze u Švedskoj (VIDEO)

ŠVEDSKA policija pokrenula je istragu nakon što su meštani prijavili pojavu sumnjivih dronova iznad arhipelaga Karlskrona na jugu zemlje, gde se nalazi najveća švedska pomorska baza i sedište obalske straže.

Policija potvrdila viđenje drona

U četvrtak uveče policija je upućena u područje Mokklosundsbron nakon što su stanovnici ostrva Sturko i Tjurko prijavili da su primetili dronove. Švedska televizija SVT javila je da je policija na licu mesta potvrdila da je videla jednu od bespilotnih letelica.

Prema rečima zvaničnika, dronovi su viđeni i na još tri lokacije u zemlji.

„Slično dronovima iznad Danske“

- Radi se o većem modelu, sličnom onom koji je viđen iznad Danske i švedske pokrajine Skane - izjavio je šef istrage Matijas Lundgren.

Vlasti su podnele prijave zbog kršenja Zakona o vazduhoplovstvu i Zakona o zaštiti. Svedoci su prijavili da su videli dva drona sa crvenim i zelenim trepćućim svetlima, potvrdila je portparolka policije Evelina Olson. Ni osumnjičeni ni predmeti nisu pronađeni.

Lundgren je dodao da dron podseća na modele nedavno otkrivene u Danskoj i Norveškoj, uključujući i one koji su viđeni iznad aerodroma u Kopenhagenu.

Švedske oružane snage nisu bile uključene u akciju, ali su navele da bi reagovale ukoliko se utvrdi nešto konkretnije.

Niz incidenata u Skandinaviji

Incident u Švedskoj usledio je nakon što su danske vlasti privremeno zatvorile vazdušni prostor nad više aerodroma zbog prijave o dronovima, što je dovelo do preusmeravanja letova.

Danska premijerka Mete Frederiksen ove pojave je opisala kao deo „hibridnog rata koji se odvija na danskom tlu“.

U utorak je aerodrom u Kopenhagenu nakratko bio zatvoren zbog drona, što je dovelo do preusmeravanja najmanje 31 leta. Slični poremećaji dogodili su se i u Alborgu u sredu, kao i u Oslu u ponedeljak, kada je aerodrom bio zatvoren tri sata zbog drona u blizini.

Napetosti sa Rusijom

Incidenti sa dronovima u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj dešavaju se u trenutku pojačanih napetosti Evrope i Rusije zbog sve učestalijih ruskih vazdušnih upada.

Poslednjih nedelja Poljska, Rumunija i Estonija prijavile su narušavanje svog vazdušnog prostora ruskim avionima i dronovima. Iako u Danskoj i Norveškoj nije bilo presretanja, NATO saveznici su u Poljskoj i drugim zemljama regiona rasporedili borbene avione i aktivirali PVO sisteme.

Holandija, Italija, Nemačka i Velika Britanija takođe su pojačale vazdušne bezbednosne aktivnosti u istočnoj Evropi.

