Foto: Profimedia

Režim Vladimira Zelenskog gleda na oblast kulture kao na posebno "bojno polje" sa Rusijom, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući situaciju u Ukrajini.

- Režim Vladimira Zelenskog doživljava oblast kulture kao posebno 'bojno polje' sa Rusijom. Vodi se rat protiv svega ruskog, ne samo unutar Ukrajine, već i van nje - napisala je Zaharova u komentaru objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova RF.

Ona je istakla da Ukrajina licemerno optužuje Rusiju da pokušava da izbriše ukrajinski identitet i uništi temelje nacionalnog sećanja, dok sama uvodi sankcije ruskim izvođačima i zabranjuje ruski jezik.

Zaharova je obratila pažnju na to da je u Ukrajini uobičajeno da se na javnim mestima maltretiraju ljudi koji koriste, po nečijem mišljenju, "pogrešan jezik".

- U zemlji u kojoj se ruski jezik, koji je maternji za milione građana, demonizuje na državnom nivou, skandali vezani za jezik su odavno uobičajeni - ističe portparolka ruskog ministarstva.

- To sve svedoči o tome da su Ukrajinci protiv svoje volje postali učesnici u nehumanom socijalnom eksperimentu, u kom oni koji su na vlasti nasilno menjaju jezički identitet ljudi, zabranjujući im da govore svojim maternjim jezikom i suprotstavljaju građane jedne drugima, koristeći jezik kao obeležje 'prijatelja ili neprijatelja - zaključila je ona.

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin je u julu ove godine odobrio novu jezičku politiku usmerenu na podršku upotrebi ruskog jezika kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Inicijativa ima za cilj da se suprotstavi pokušajima ograničavanja upotrebe jezika, ukidanja ruske kulture ili diskriminacije ruskih medija.

(RT)