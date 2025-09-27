Svet

ZAHAROVA UPOZORAVA: Kijev vodi rat protiv ruskog jezika i kulture

В.Н.

27. 09. 2025. u 08:21

REŽIM Vladimira Zelenskog doživljava oblast kulture kao posebno 'bojno polje' sa Rusijom. Vodi se rat protiv svega ruskog, ne samo unutar Ukrajine, već i van nje, ističe Marija Zaharova.

ЗАХАРОВА УПОЗОРАВА: Кијев води рат против руског језика и културе

Foto: Profimedia

Režim Vladimira Zelenskog gleda na oblast kulture kao na posebno "bojno polje" sa Rusijom, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući situaciju u Ukrajini.

- Režim Vladimira Zelenskog doživljava oblast kulture kao posebno 'bojno polje' sa Rusijom. Vodi se rat protiv svega ruskog, ne samo unutar Ukrajine, već i van nje - napisala je Zaharova u komentaru objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova RF.

Ona je istakla da Ukrajina licemerno optužuje Rusiju da pokušava da izbriše ukrajinski identitet i uništi temelje nacionalnog sećanja, dok sama uvodi sankcije ruskim izvođačima i zabranjuje ruski jezik.

Zaharova je obratila pažnju na to da je u Ukrajini uobičajeno da se na javnim mestima maltretiraju ljudi koji koriste, po nečijem mišljenju, "pogrešan jezik".

- U zemlji u kojoj se ruski jezik, koji je maternji za milione građana, demonizuje na državnom nivou, skandali vezani za jezik su odavno uobičajeni - ističe portparolka ruskog ministarstva.

- To sve svedoči o tome da su Ukrajinci protiv svoje volje postali učesnici u nehumanom socijalnom eksperimentu, u kom oni koji su na vlasti nasilno menjaju jezički identitet ljudi, zabranjujući im da govore svojim maternjim jezikom i suprotstavljaju građane jedne drugima, koristeći jezik kao obeležje 'prijatelja ili neprijatelja -  zaključila je ona.

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin je u julu ove godine odobrio novu jezičku politiku usmerenu na podršku upotrebi ruskog jezika kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Inicijativa ima za cilj da se suprotstavi pokušajima ograničavanja upotrebe jezika, ukidanja ruske kulture ili diskriminacije ruskih medija.

(RT)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na Metropolitano da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu
Tip fudbal

0 0

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

SEDAM vezanih pobeda ili prekid perfektne serije? Real Madrid u subotu stiže na „Metropolitano“ sa savršenim učinkom u sezoni, dok Atletiko pod vođstvom Dijega Simeonea traži način da vrati samopouzdanje posle slabog prvenstvenog starta i poraza od Liverpula u Ligi šampiona. Napetost i ulozi su maksimalni i sigurno je da nas očekuje prav spektakl u prestonici (16.15).

27. 09. 2025. u 07:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZA CENZURU! Dakota u providnoj čipki - bez grudnjaka i gaćica

ZA CENZURU! Dakota u providnoj čipki - bez grudnjaka i gaćica