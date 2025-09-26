ZVANIČNA predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da će, ukoliko se potvrde informacije mađarskih medija o planovima Kijeva da izvede operaciju pod lažnom zastavom u Rumuniji i Poljskoj, svet biti na ivici trećeg svetskog rata.

Foto: Profimedia

- Na Bankovoj pripremaju svoj Incident u Glajvicu – s ciljem da stvore kasus beli za rat između Rusije i NATO-a. Ako se sve ovo potvrdi, moraćemo priznati: nikada u savremenoj istoriji Evropa nije bila tako blizu početka trećeg svetskog rata - naglasila je Zaharova na svom Telegram kanalu.

Kako je rekla, prema dostupnim podacima plan vlasti u Kijevu predviđa više koraka - popravku oborenih ili presretnutih ruskih dronova, njihovo opremanje bojevim elementima i upotrebu kao navodno „ruskih“ bespilotnih letelica za udare na velike transportne centre NATO u Poljskoj i Rumuniji.

Istovremeno bi se u Evropi vodila dezinformaciona kampanja sa ciljem da se za sve okrivi Moskva i da se izazove oružani sukob između Rusije i NATO-a.

- U cilju izvođenja ove provokacije 16. septembra na Javorovski poligon u zapadnoj Ukrajini, gde se nalazi Međunarodni centar za bezbednost, već su dopremljeni ruski dronovi ‘Geranj’, prethodno popravljeni u Lavovu u fabrici "LORTA" - navela je Zaharova.

Dodala je da, prema pisanju mađarskih novinara, uzrok ovakvih akcija Zelenskog leži u katastrofalnim gubicima Oružanih snaga Ukrajine.

- Uništenje ukrajinske armije više nije na taktičkom nivou, već dobija strateški karakter - zaključila je Zaharova.

(Sputnjik)

