"BLIZU DOGOVOR O KRAJU RATA U GAZI" Pompezna najava Trampa
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da smatra da je blizu dogovor o kraju rata u Gazi, prenosi Rojters.
Kako je rekao novinarima izlazeći iz Bele kuće, blizu je i dogovor o povratku izraelskih talaca kući.
Tramp je sinoć rekao da je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom nagovestio da je "dogovor" u vezi sa situacijom u Gazi "prilično blizu".
Tramp je rekao da je razgovarao i sa drugim liderima Bliskog istoka, ali nije želeo da navede detalje, preneo je Si-En-En (CNN).
On je takođe istakao da se tokom razgovora sa Netanjahuom dotakao i pitanja oslobađanja talaca koji se i dalje nalaze u Gazi, naglasivši da je situacija u toj enklavi "vrlo loša".
(Tanjug)
