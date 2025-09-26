Svet

"BLIZU DOGOVOR O KRAJU RATA U GAZI" Pompezna najava Trampa

26. 09. 2025. u 16:57

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da smatra da je blizu dogovor o kraju rata u Gazi, prenosi Rojters.

Kako je rekao novinarima izlazeći iz Bele kuće, blizu je i dogovor o povratku izraelskih talaca kući.

Tramp je sinoć rekao da je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom nagovestio da je "dogovor" u vezi sa situacijom u Gazi "prilično blizu".

Tramp je rekao da je razgovarao i sa drugim liderima Bliskog istoka, ali nije želeo da navede detalje, preneo je Si-En-En (CNN).

On je takođe istakao da se tokom razgovora sa Netanjahuom dotakao i pitanja oslobađanja talaca koji se i dalje nalaze u Gazi, naglasivši da je situacija u toj enklavi "vrlo loša".

(Tanjug)

