NOVA DRAMA NA NEBU: Opet viđeni dronovi, letovi otkazani
SERVIS za praćenje letova "Flajtradar24" saopštio je da su rano jutros zabeleženi novi izveštaji o viđenju dronova u danskom gradu Alborgu.
Avion na letu KL1289 se vratio u Amsterdam, dok je let SK1225 iz Kopenhagena otkazan, naveo je "FlajtRadar24" na mreži Iks, preneo je Rojters.
Policija je sinoć u 23.40 časova zatvorila vazdušni prostor iznad aerodroma Alborg zbog sumnje na prisustvo dronova, ali nije mogla da potvrdi da su oni viđeni.
Vazdušni prostor je ponovo otvoren jutros u 00.35. časova.
Ovo je druga noć zaredom da je vazdušni prostor aerodroma zatvoren zbog aktivnosti dronova - isto se dogodilo i u sredu uveče, ističe Rojters.
