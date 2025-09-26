Svet

NOVA DRAMA NA NEBU: Opet viđeni dronovi, letovi otkazani

Танјуг

26. 09. 2025. u 08:11

SERVIS za praćenje letova "Flajtradar24" saopštio je da su rano jutros zabeleženi novi izveštaji o viđenju dronova u danskom gradu Alborgu.

НОВА ДРАМА НА НЕБУ: Опет виђени дронови, летови отказани

Foto: Printscreen/FlightRadar

Avion na letu KL1289 se vratio u Amsterdam, dok je let SK1225 iz Kopenhagena otkazan, naveo je "FlajtRadar24" na mreži Iks, preneo je Rojters.

Policija je sinoć u 23.40 časova zatvorila vazdušni prostor iznad aerodroma Alborg zbog sumnje na prisustvo dronova, ali nije mogla da potvrdi da su oni viđeni.

Vazdušni prostor je ponovo otvoren jutros u 00.35. časova.

Ovo je druga noć zaredom da je vazdušni prostor aerodroma zatvoren zbog aktivnosti dronova - isto se dogodilo i u sredu uveče, ističe Rojters.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVI DETALJI O MISTERIOZNIM DRONOVIMA IZNAD DANSKE: Nema dokaza da su ih Rusi poslali na naše aerodrome

NOVI DETALjI O MISTERIOZNIM DRONOVIMA IZNAD DANSKE: "Nema dokaza da su ih Rusi poslali na naše aerodrome"