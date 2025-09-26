TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ERDOGANU: Turskog predsednika ugostio u Beloj kući, pa ga ovako prokomentarisao

AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekao je danas u Beloj kući turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, sa kim se sastaje u Ovalnom kabinetu, prenosi agencija Anadolija.

Kako je najavljeno, nakon razgovora u Ovalnom kabinetu uslediće radni ručak. Očekuje se da će Tramp i Erdogan razgovarati o bilateralnim vezama dve zemlje, kao i o trgovini, investicijama i odbrambenoj industriji, i o regionalnim pitanjima, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Na društvenim mrežama se pojavio i snimak početka sastanka Trampa i Erdogana, gde je predsednik SAD u svom stilu imao monolog pred novinarima:

- On je strog čovek. Ima svoje mišljenje. Obično ne volim ljude sa svojim mišljenjem. Ali on mi se uvek sviđao - rekao je Tramp o Erdoganu koji je bio pored njega.

Erdogan je ranije izjavio da "veruje da će sastanak sa Trampom doprineti okončanju ratova i sukoba" u regionu Bliskog Istoka u okviru "zajedničke vizije globalnog mira, i da će dodatno ojačati saradnju" između Turske i Sjedinjenih Američkih Država.

Turski predsednik je tokom zvanične posete SAD prethodno prisustvovao godišnjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, a zajedno sa Trampom u utorak, 23. septembra prisustvovao je i multilateralnom sastanku o Gazi, koji je održan na marginama Generalne skupštine.

