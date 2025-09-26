TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ERDOGANU: Turskog predsednika ugostio u Beloj kući, pa ga ovako prokomentarisao
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekao je danas u Beloj kući turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, sa kim se sastaje u Ovalnom kabinetu, prenosi agencija Anadolija.
Kako je najavljeno, nakon razgovora u Ovalnom kabinetu uslediće radni ručak. Očekuje se da će Tramp i Erdogan razgovarati o bilateralnim vezama dve zemlje, kao i o trgovini, investicijama i odbrambenoj industriji, i o regionalnim pitanjima, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.
Na društvenim mrežama se pojavio i snimak početka sastanka Trampa i Erdogana, gde je predsednik SAD u svom stilu imao monolog pred novinarima:
- On je strog čovek. Ima svoje mišljenje. Obično ne volim ljude sa svojim mišljenjem. Ali on mi se uvek sviđao - rekao je Tramp o Erdoganu koji je bio pored njega.
Erdogan je ranije izjavio da "veruje da će sastanak sa Trampom doprineti okončanju ratova i sukoba" u regionu Bliskog Istoka u okviru "zajedničke vizije globalnog mira, i da će dodatno ojačati saradnju" između Turske i Sjedinjenih Američkih Država.
Turski predsednik je tokom zvanične posete SAD prethodno prisustvovao godišnjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, a zajedno sa Trampom u utorak, 23. septembra prisustvovao je i multilateralnom sastanku o Gazi, koji je održan na marginama Generalne skupštine.
(Alo)
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)