POSLE IZJAVE TRAMPA O OBARANJU RUSKIH AVIONA: Tankeri i F-16 raspoređeni kod Aljaske
SJEDINjENE Američke Države su rasporedile četiri borbena aviona F-16, avion za izviđanje i četiri tankera, za presretanje ruskih bombardera i borbenih aviona koji su uleteli u zonu za identifikaciju protivvazdušne odbrane Aljaske, saopštila je Severnoamerička komanda vazdušne odbrane.
Raspoređivanje aviona dolazi nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da NATO treba da obori svaki ruski avion koji krši vazdušni prostor alijanse, prenosi danas CNN.
U saopštenju Severnoamerička komanda vazdušne odbrane je navela da su ruski avioni ove godine u najmanje devet slučajeva ostali u međunarodnom vazdušnom prostoru blizu Aljaske, kao i da se ove vrste letova redovno dešavaju i da se ne smatraju pretnjom.
Ruski avioni su poslednji put leteli unutar zone za identifikaciju protivvazdušne odbrane Aljaske 26. avgusta, kada je izviđački avion bio identifikovan u blizini Aleutskih ostrva.
Zona za identifikaciju protivvazdušne odbrane počinje tamo gde se završava suvereni vazdušni prostor SAD, i to je zona u kojoj se od aviona zahteva da se identifikuju.
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
