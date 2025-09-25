Svet

POSLE IZJAVE TRAMPA O OBARANJU RUSKIH AVIONA: Tankeri i F-16 raspoređeni kod Aljaske

Новости онлине

25. 09. 2025. u 23:25

SJEDINjENE Američke Države su rasporedile četiri borbena aviona F-16, avion za izviđanje i četiri tankera, za presretanje ruskih bombardera i borbenih aviona koji su uleteli u zonu za identifikaciju protivvazdušne odbrane Aljaske, saopštila je Severnoamerička komanda vazdušne odbrane.

ПОСЛЕ ИЗЈАВЕ ТРАМПА О ОБАРАЊУ РУСКИХ АВИОНА: Танкери и Ф-16 распоређени код Аљаске

Foto Tanjug/AP/Leo Correa

Raspoređivanje aviona dolazi nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da NATO treba da obori svaki ruski avion koji krši vazdušni prostor alijanse, prenosi danas CNN.

U saopštenju Severnoamerička komanda vazdušne odbrane je navela da su ruski avioni ove godine u najmanje devet slučajeva ostali u međunarodnom vazdušnom prostoru blizu Aljaske, kao i da se ove vrste letova redovno dešavaju i da se ne smatraju pretnjom.

Ruski avioni su poslednji put leteli unutar zone za identifikaciju protivvazdušne odbrane Aljaske 26. avgusta, kada je izviđački avion bio identifikovan u blizini Aleutskih ostrva.

Zona za identifikaciju protivvazdušne odbrane počinje tamo gde se završava suvereni vazdušni prostor SAD, i to je zona u kojoj se od aviona zahteva da se identifikuju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal