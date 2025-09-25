TRAMP SA ERDOGANOM U BELOJ KUĆI: Želim da prestanete da kupujete rusku naftu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas na sastanku sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom da želi da Turska prestane da kupuje rusku naftu.

AP Photo/Evan Vucci

"Voleo bih da prestane da kupuje bilo kakvu naftu od Rusije dok Rusija nastavlja svoje divljanje protiv Ukrajine", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi NBC.

On je rekao da je "sramota" što Rusija "nepotrebno ubija mnogo ljudi''.

"To je takvo gubljenje ljudskog života i zato bi trebalo da prestane – Putin bi trebalo da prestane", rekao je američki predsednik.

Tramp je ponovo izrazio razočaranje ruskim liderom Vladimirom Putinom zbog nastavka, kako je naveo, besmislenog rata, ističući da je vreme da Rusija prestane.

"Kao što znate, rešio sam sedam ratova...i mislio sam da će ovaj biti jedan od lakših za rešavanje. Ali sam veoma razočaran Putinom“, rekao je Tramp.

Američki predsednik je dodao da, uprkos milionskim gubicima Rusije i manjim dostignućima na bojnom polju, Putin nastavlja da se bori.

"Neću nikoga nazvati 'papirnim tigrom', ali Rusija je potrošila milione i milione dolara na bombe, rakete, municiju i živote – njihove živote, a nisu dobili praktično nikakvu teritoriju. Mislim da je vreme da se to zaustavi", rekao je Tramp.

AP Photo/Evan Vucci

Na pitanje da li bi Erdogan mogao da igra ulogu u rešavanju ruskog rata u Ukrajini, Tramp je rekao: "Najbolje što bi mogao da uradi jeste da ne kupuje naftu i gas od Rusije. Ako bi to uradio, to bi verovatno bilo najbolje".

"Mogu vam reći da predsednika Erdogana veoma poštuju (lideri Ukrajine i Rusije), svi poštuju Erdogana. Ja ga poštujem, i mislim da bi mogao imati veliki uticaj ako želi. Trenutno je veoma neutralan – voli da bude neutralan, kao i ja, volim da budem neutralan", istakao je Tramp.

On je naveo da će on i Erdogan razgovarati o kupovini sistema odbrane Patriot, kao i vojnih aviona F-35 i F-16.

"Mislim da će biti uspešan u kupovini stvari koje želi da kupi", rekao je Tramp.

Tramp je pohvalio turskog predsednika i da mu je čast da ga ugosti u Beloj kući.

"Sklopićemo neke trgovinske sporazume koji su odlični za obe zemlje. Mnogo sarađujemo sa Turskom", rekao je američki lider.

On je dodao i da je turski predsednik "odgovoran" za pomoć u oslobađanju Sirije od Asadovog režima.

"Mislim da je predsednik Erdogan odgovoran za uspešnu borbu u oslobađanju Sirije od njenog bivšeg lidera. I mislim da je ovaj čovek odgovoran. On ne preuzima odgovornost. Ali to je zapravo veliko dostignuće", rekao je Tramp.

Nakon sastanka, Tramp je ispratio Erdogana iz Bele kuće.

"Odličan sastanak", rekao je Tramp na pitanje novinara kako je prošao.