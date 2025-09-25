DRAMA U PENTAGONU: Stotine najviših vojnih zvaničnika na hitnom sastanku, niko ne zna o čemu se radi

PENTAGON je pozvao vojne zvaničnike iz celog sveta na okupljanje u Virdžiniji. Čak ni najviši generali i njihovi štabovi ne znaju razlog za sastanak.

Foto AP

Ministar odbrane Pit Hegset naredio je da se stotine američkih generala i admirala okupe u kratkom roku – i to bez navedenog razloga – u bazi marinaca u Virdžiniji sledeće nedelje, što je izazvalo zabunu i uzbunu nakon što je Trampova administracija ove godine otpustila brojne visoke vojne zvaničnike, saznaje Vašington post.

Prema rečima više od deset izvora upoznatih sa situacijom, ova vrlo neuobičajena direktiva upućena je gotovo svim najvišim vojnim komandantima SAD širom sveta.

Naredba je izdata početkom ove nedelje, u trenutku kada preti blokada rada vlade i nekoliko meseci nakon što je Hegsetov tim u Pentagonu najavio planove za obimnu konsolidaciju najviših vojnih komandi.

Portparol Pentagona Šon Parnel u četvrtak je potvrdio da će se Hegset „obratiti svojim visokim vojnim liderima početkom sledeće nedelje“, ali nije ponudio dodatne detalje. On nije izrazio zabrinutost zbog pisanja Vašington Posta o sastanku, zakazanom za utorak u Kvantiku, Virdžinija.

U svetu postoji oko 800 generala i admirala raspoređenih u SAD i desetinama drugih zemalja i vremenskih zona. Prema izvorima, Hegsetova naredba odnosi se na sve oficire sa činom brigadnog generala i višim, odnosno njihovim ekvivalentima u mornarici, koji se nalaze na komandnim položajima, kao i na njihove glavne podoficire savetnike. Ti komandanti obično upravljaju stotinama ili hiljadama vojnika.

Foto Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Visoki komandanti iz zona sukoba, kao i vojni lideri stacionirani u Evropi, na Bliskom istoku i u regionu Azija-Pacifik, takođe se očekuju na sastanku. Naredba se ne odnosi na najviše vojne oficire koji imaju samo štabne funkcije.

Okupljanje bez presedana

Nijedan od sagovornika nije mogao da se priseti da je neki ministar odbrane ikada naredio okupljanje tolikog broja generala i admirala na ovaj način. Nekoliko njih izrazilo je zabrinutost zbog bezbednosnih rizika.

- Ljudi su veoma zabrinuti. Nemaju pojma šta ovo znači - rekao je jedan izvor.

Druga dvojica su izrazila frustraciju što čak i komandanti raspoređeni u inostranstvu moraju da prisustvuju.

- Ovo nije način na koji se to radi - rekao je jedan sagovornik. - Ne pozivate generale i admirale, koji vode svoje ljude i globalne snage, u jednu salu nadomak Vašingtona, a da im ne kažete ni zašto, ni koja je tema.

- Da li mi to sada izvlačimo sve generale i admirale iz Pacifika? - zapitao se jedan američki zvaničnik. - Sve je ovo čudno.

Ove naredbe dolaze u trenutku kada je Hegset samostalno sproveo ogromne promene u Pentagonu – uključujući smanjenje broja generala za 20 odsto, otpuštanje visokih oficira bez obrazloženja i medijski veoma propraćenu naredbu da se Ministarstvo odbrane preimenuje u Ministarstvo rata.

Visoki zvaničnici administracije pripremaju i novu nacionalnu odbrambenu strategiju, koja bi, prema očekivanjima, domaću odbranu stavila u prvi plan, nakon godina u kojima je Kina označavana kao najveći bezbednosni rizik. Neki zvaničnici smatraju da će to biti tema predstojećeg sastanka.

Hegsetova naredba od maja da se smanji broj generala i admirala za oko 100 takođe je izazvala zabrinutost među najvišim vojnim liderima. On je tada pozvao na „minimum“ od 20 odsto smanjenja broja aktivnih generala sa četiri zvezdice – najvišeg čina – kao i odgovarajuće smanjenje u Nacionalnoj gardi. Predviđeno je i dodatno smanjenje od najmanje 10 odsto ukupnog broja generala i admirala u službi.

Prošlog meseca Hegset je otpustio general-potpukovnika Džefrija Krusa, direktora Agencije za vojnu obaveštajnu službu; viceadmirala Nensi Lakor, šefa mornaričkih rezervi; i kontraadmirala Miltona Sandsa, oficira SEAL jedinice koji je predvodio Komandu za specijalne operacije mornarice. Nijedan od ovih slučajeva nije bio obrazložen.

Ovi otkazi deo su šire čistke u vrhu nacionalno-bezbednosnih institucija. Od kada je preuzeo dužnost, Trampova administracija je otpustila i predsednika Združenog generalštaba, generala Čarlsa K. Brauna mlađeg; šefa mornaričkih operacija, admiralku Lisu Franšeti; komandantkinju Obalske straže, admiralku Lindu Fejgan; kao i zamenika načelnika Generalštaba Ratnog vazduhoplovstva, generala Džejmsa Slajfa, među ostalima. Lista uključuje nesrazmerno veliki broj žena.

General Dejvid Olvin, načelnik Generalštaba Ratnog vazduhoplovstva, prošlog meseca je najavio da će u novembru podneti ostavku, nakon što mu je sugerisano da ode u penziju.