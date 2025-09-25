OŠTRE REČI MEDVEDEVA UPUĆENE ZELENSKOM: Rusija može da primeni oružje od kojeg nema spasa u skloništima
RUSIJA bi mogla da primeni takvo oružje od kakvog spasa nema u skloništima, oštro je reagovao zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti na pretnje Vladimira Zelenskog na račun ruskih zvaničnika.
- Narkoman iz Kijeva je rekao da u Kremlju treba da znaju gde su skloništa, gde da se sakriju kada primeni američko oružje velikog dometa. Nakaza treba da zna nešto drugo: Rusija može da primeni takvo oružje od kojeg spasa u skloništima nema. I Amerikanci treba to da imaju na umu - napisao je on na društvenim mrežama.
Zelenski je nedavno dao izjavu za „Aksios“i tom prilikom je rekao da zvaničnici Kremlja treba unapred da znaju gde najbliže sklonište.
- Ukoliko ne prekinu rat biće im potrebna - rekao je on.
On je izneo tvrdnje da je dobio direktno od američkog predsednika Donalda Trampa dozvolu za napade oružjem velikog dometa na objekte ruske energetske infrastrukture i fabrike naoružanja.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
"SPREMAN SAM DA PODNESEM OSTAVKU NAKON RATA" Zelenski: Putin je dobio ono što je želeo
25. 09. 2025. u 12:11
NAPADNUTA KLjUČNA RUSKA BAZA NA CRNOM MORU: Ima mrtvih i ranjenih, šire se snimci (VUDEO)
24. 09. 2025. u 15:35
KREMLj ODGOVORIO TRAMPU: Rusija nije papirni tigar nego pravi medved
24. 09. 2025. u 09:53
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)