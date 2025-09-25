OŠTRE REČI MEDVEDEVA UPUĆENE ZELENSKOM: Rusija može da primeni oružje od kojeg nema spasa u skloništima

RUSIJA bi mogla da primeni takvo oružje od kakvog spasa nema u skloništima, oštro je reagovao zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti na pretnje Vladimira Zelenskog na račun ruskih zvaničnika.

Dmitrij Medvedev, Foto AP

- Narkoman iz Kijeva je rekao da u Kremlju treba da znaju gde su skloništa, gde da se sakriju kada primeni američko oružje velikog dometa. Nakaza treba da zna nešto drugo: Rusija može da primeni takvo oružje od kojeg spasa u skloništima nema. I Amerikanci treba to da imaju na umu - napisao je on na društvenim mrežama.

Zelenski je nedavno dao izjavu za „Aksios“i tom prilikom je rekao da zvaničnici Kremlja treba unapred da znaju gde najbliže sklonište.

- Ukoliko ne prekinu rat biće im potrebna - rekao je on.

On je izneo tvrdnje da je dobio direktno od američkog predsednika Donalda Trampa dozvolu za napade oružjem velikog dometa na objekte ruske energetske infrastrukture i fabrike naoružanja.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje