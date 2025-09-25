SEUL UPOZORAVA: "Kim DŽong Un ima uranijum za više od 40 nuklearnih bombi"

SEVERNA Koreja navodno raspolaže sa čak dve tone visoko obogaćenog uranijuma, što je dovoljno za proizvodnju oko 47 nuklearnih bombi, upozorio je južnokorejski ministar za ujedinjenje.

Severna Koreja je odavno poznata po tome da ima "značajne" količine obogaćenog uranijuma koji je ključni sastojak za pravljenje atomskih bombi, a prema rečima Ministarstva odbrane Južne Koreje, sada je prvi put zvanično potvrđeno koliko ga zapravo imaju.

- Prema procenama stručnjaka, uključujući Federaciju američkih naučnika (FAS), Severna Koreja ima trenutno oko 2.000 kilograma obogaćenog uranijuma čistoće 90% ili više, što znači da je spreman za upotrebu u nuklearnom oružju - izjavio je ministar Čong Dong-jong novinarima.

Obogaćeni uranijum može da se pretvori u plutonijum u nuklearnom reaktoru, a za eksploziju je potreban uranijum obogaćen na više od 90% što se smatra oružajnim nivoom.

- Samo 5 do 6 kilograma plutonijuma je dovoljno za jednu atomsku bombu. Zamislite šta sve mogu da urade sa 2,000 kilograma obogaćenog uranijuma - poručio je ministar.

Prema podacima IAEA, za jednu nuklearnu bombu potrebno je 42 kilograma visoko obogaćenog uranijuma, a sa 2 tone, Severna Koreja bi u teoriji mogla da napravi najmanje 47 bombi.

Ministar je naglasio da je "zaustavljanje nuklearnog razvoja Severne Koreje hitna stvar", ali da sankcije neće doneti rezultat.

- Jedini izlaz je direktni samit između Vašingtona i Pjongjanga - rekao je on.

Kim Džon Un je ove nedelje poručio da je otvoren za pregovore sa SAD ali samo ako mu se dozvoli nuklearni arsenal, prenosi KCNA.

Podsetimo, Severna Koreja je prvi nuklearni test izvela 2006. godine,a godinama je pod teškim sankcijama usled ilegalnog programa oružja za masovno uništenje.

Ona takođe ima više postrojenja, kao i kompleks Jongbjon za koji su ranije tvrdili da je dekativiran.

Ministar je takođe kritikovao prethodnu administraciju rekaviši da je "označivanjem Severa kao 'glavnog neprijatelja' i insistiranjem na denuklearizaciji pre bilo kakvog dijaloga, doprinela tome da nuklearne sposobnosti rastu bez ograničenja".

Novi predsednik Južne Koreje, Li Dže Mijung, koji je na funkciju stupio u junu, najavio je mirniju i pomirljiviju politiku prema Pjongjangu.

Na Generalnoj skupštini UN u utorak, poručio je da će se boriti za okončanje "poročnog kruga tenzija" i obećao da neće tražiti promenu režima u Severu.

(TRT World)

