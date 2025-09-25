Svet

ORBAN RAZGOVARAO SA TRAMPOM: Jedna tema bila je posebno važna

В. Н.

25. 09. 2025. u 10:09

MAĐARSKI premijer Viktor Orban razgovarao je telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o više pitanja, uključujući energetsku bezbednost u centralnoj Evropi, izjavio je kasno sinoć mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto na video-snimku objavljenom na Fejsbuku.

Foto: Profimedia

Sijarto je, nakon sastanka sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku, rekao da energetsko snabdevanje Mađarske ne može da bude garantovano bez uvoza ruskog gasa i nafte, prenosi danas Rojters.

Sijarto je pre dva dana za "Gardijan" izjavio da Mađarska neće prestati da uvozi energente iz Rusije, dodajući da njegova zemlja ne može da obezbedi sigurnu snabdevenost energentima bez ruskih izvora, kao i da "razume" Trampov poziv državama NATO i EU da obustave uvoz energenata iz Rusije.

- Za nas je snabdevanje energijom čisto fizičko pitanje. Lepo je sanjati o kupovini nafte i gasa od nekuda, ali možemo kupovati samo odakle imamo infrastrukturu. A ako pogledate fizičku infrastrukturu, jasno je da je bez ruskog snabdevanja nemoguće obezbediti sigurno snabdevanje zemlje - naveo je tada Sijarto.

(Tanjug)

POSLEDNJE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju
Poznati

0 0

POSLEDNjE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju

JEDNA od najvećih evropskih filmskih diva 20. veka, Klaudija Kardinale, čija su se lica i glas urezali u istoriju svetske kinematografije kroz remek-dela Federika Felinija, Ljukina Viskontija i Serđa Leonea, preminula je u 87. godini. Njenu smrt potvrdio je agent Loren Savri, navodeći da je slavna glumica umrla u Nemuru, nedaleko od Pariza.

24. 09. 2025. u 12:32

