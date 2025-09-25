Svet

"NE JEDAN, NE DVA, VEĆ TRI VEOMA ZLONAMERNA DOGAĐAJA": Tramp optužio UN za sabotažu njegovog govora

Tanjug

25. 09. 2025. u 07:09

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je izneo tvrdnju da je njegov nastup u Ujedinjenim nacijama bio obeležen sa tri čina "sabotaže“.

НЕ ЈЕДАН, НЕ ДВА, ВЕЋ ТРИ ВЕОМА ЗЛОНАМЕРНА ДОГАЂАЈА: Трамп оптужио УН за саботажу његовог говора

AP Photo/Angelina Katsanis

 Tramp je rekao da je došlo do kvara na pokretnim stepenicama dok se njima penjao sa prvom damom Melanijom, kao i da je teleprompter otkazao, a da svetski lideri zbog isključenog zvuka nisu mogli da čuju njegov govor.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social je naveo da su se pokretne stepenice kojima se kretao sa suprugom "naglo zaustavile“ i da su oni skoro pali "na oštre ivice tih čeličnih stepenica, licem napred“.

AP Photo/Angelina Katsanis

Takođe je rekao da mu teleprompter nije radio na početku govora, kao i da svetski lideri nisu mogli da ga čuju jer je ozvučenje otkazalo.

- Ne jedan, ne dva, već tri veoma zlonamerna događaja! Ovo nije bila slučajnost, ovo je bila trostruka sabotaža u UN. Trebalo bi da se stide - napisao je Tramp na društvenoj mreži.

Tramp je naveo da je zatražio od UN da sačuvaju snimke sa bezbednosnih kamera i zahtevao istragu, dodajući da je Tajna služba uključena u istragu incidenta sa pokretnim stepenicama.

AP Photo/Angelina Katsanis

Zvaničnici UN su rekli da je ugrađeni bezbednosni mehanizam pokretnih stepenica bio aktiviran i da je teleprompterom upravljala Bela kuća, a ne svetska organizacija.

U ponedeljak, portparol UN Stefan Dižarik saopštio je da očitavanje centralne procesorske jedinice eskalatora pokazuje da su se "zaustavile nakon što se aktivirao ugrađeni sigurnosni mehanizam na stepeniku na vrhu eskalatora“.

Rekao je i da se Trampov snimatelj penjao unazad pokretnim stepenicama kako bi snimio njegov dolazak sa prvom damom i da je "možda nenamerno aktivirao bezbednosni mehanizam".

