DRAMATIČAN GOVOR ZELENSKOG NA GS UN U NJUJORKU: Zaustavite Putina sada ili patite i platite

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski održao je u Njujorku oštar govor pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, pozvavši svetske lidere na hitnu akciju protiv Rusije. Njegov istup usledio je nedugo nakon promene stava predsednika SAD Donalda Trampa, koji je izjavio da Ukrajina može da vrati svu svoju teritoriju.

Foto: Profimedia

„Samo nas prijatelji sa oružjem mogu zaštititi“

Zelenski je govor započeo naglasivši da u današnjem svetu samo sila može garantovati mir.

- Samo mi možemo garantovati sopstvenu bezbednost. Nema bezbednosnih garancija, osim prijatelja sa oružjem - poručio je.

On je upozorio da „ruski rat protiv njegove zemlje traje, a ljudi i dalje umiru svake nedelje“. Podsetio je i na masovna odvođenja ukrajinske dece u Rusiju.

- Rusija je otela hiljade ukrajinske dece, a mi smo vratili samo neke od njih. Zahvaljujem svima koji su pomogli, ali koliko će trebati da se svi vrate kući? - upitao je.

Zelenski je naveo da se „ludilo nastavlja“, podsećajući da su ruski dronovi nedavno narušili poljski vazdušni prostor.

- Srećom, nisu bili "Šahed" ili nešto gore, inače bi posledice bile užasne - dodao je.

Foto: Profimedia

Istakao je i da je Estonija prvi put u istoriji morala da sazove sednicu Saveta bezbednosti UN jer su ruski vojni avioni namerno ušli u njen vazdušni prostor.

„Bog je spasio Trampa“

Ukrajinski predsednik se osvrnuo i na nedavne događaje u Sjedinjenim Državama. Podsetio je na pokušaj atentata na Donalda Trampa: „Vaša Ekselencijo, juče je predsednik Tramp stajao ovde, u ovoj sali, i Bog ga je spasao od pokušaja ubistva tokom kampanje. Pucano je iz puške i samo delić centimetra spasao mu je život.“

Zelenski je pomenuo i ubistvo desničarskog influensera Čarlija Kirka, kao i Ukrajinke koja je smrtno izbodena u Americi, koristeći ove primere da istakne značaj snage i samoodbrane.

„Živimo u najrazornijoj trci u naoružanju“

- Oružje se razvija brže od odbrane. Sada postoje desetine hiljada ljudi koji znaju profesionalno ubijati koristeći dronove - rekao je Zelenski.

- Zaustaviti takav napad teže je nego zaustaviti bilo koji pištolj, nož ili bombu. To je ono što je Rusija donela svojim ratom.

On je upozorio da će uskoro dronovi biti u stanju da napadaju infrastrukturu i ljude potpuno autonomno, bez ljudskog učešća. „Sada živimo u najrazornijoj trci u naoružanju u istoriji čovečanstva, jer ovaj put ona uključuje veštačku inteligenciju.“

„Zaustavite Rusiju sada“

U ključnom delu govora Zelenski je pozvao na hitnu akciju:

- Putin će nastaviti da gura rat napred, šire i dublje... Ukrajina je samo prva. Ruski dronovi već lete Evropom.

Foto: Profimedia

- Zaustavljanje Putina sada je jeftinije nego graditi podzemne vrtiće ili masivne bunkere kasnije. Zaustavljanje Rusije sada je jeftinije nego se pitati ko će biti turista koji će napraviti dron sa nuklearnom bojevom glavom. Zaustavite Putina sada ili patite i platite - poručio je.

Upozorenje o Moldaviji

Zelenski je upozorio i na rizik od ruskog mešanja u Moldaviji, podsetivši na reči predsednice Maje Sandu da Moskva troši milione kako bi uticala na izbore. „Već smo izgubili Gruziju u Evropi... Evropa ne sme da izgubi i Moldaviju“, rekao je.

Sastanak sa Trampom

Na kraju, Zelenski je otkrio da je u Njujorku imao „dobar“ sastanak sa Donaldom Trampom.

- Činimo sve da Evropa istinski pomogne i računamo na Sjedinjene Države - naglasio je, dodajući da mir „zavisi od svih nas u UN-u“.

- Ne ćutite dok Rusija nastavlja ovaj rat. Molim vas, progovorite i osudite ga. Pridružite nam se u odbrani života i međunarodnog prava. Ljudi čekaju akciju - poručio je Zelenski, nakon čega je ispraćen aplauzom.