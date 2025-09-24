"ODLUKA MOSKVE GEST DOBRE VOLJE": Peskov o Putinovom predlogu o smanjenju nuklearnog naoružanja
ODLUKA Moskve da produži kvantitativna ograničenja Novog START-a za godinu dana nakon njihovog isteka bila je gest dobre volje ruskog predsednika Vladimira Putina, izjavio je njegov portparol Dmitrij Peskov.
- Predsednik Putin veoma dobro razume važnost ovog dokumenta za globalnu stabilnost i bezbednost, tako da niko ništa nije tražio od nas. Ovo je jasan gest dobre volje sa Putinove strane - rekao je on u intervjuu za radio RBK, prenosi danas Interfaks.
Novi START sporazum, ili START III, je sporazum između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o međusobnom smanjenju arsenala raspoređenog strateškog nuklearnog oružja.
Odgovarajući na pitanje da li je Rusija dobila odgovor od Vašingtona na inicijativu koju je pokrenula, Peskov je rekao da izgleda da je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski jednostavno sprečio predsednika SAD Donalda Trampa da formuliše stav kao odgovor na ovu inicijativu predsednika Putina.
Dan ranije, Tramp se sastao sa Zelenskim u Sjedinjenim Državama, podseća Interfaks.
Putin je još ranije izjavio da je Rusija spremna da se pridržava kvantitativnih ograničenja Novog START-a još godinu dana nakon 5. februara 2026. godine.
Napomenuo je da bi ta mera bila održiva samo ako bi Sjedinjene Države sledile taj primer.
U svom obraćanju Federalnoj skupštini u februaru 2023. godine, Putin je izjavio da Rusija obustavlja svoje učešće u Novom START sporazumu, ali da se ne povlači iz njega.
(Tanjug)
