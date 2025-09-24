SUPERTAJFUN RAGASA SEJE SMRT I NOSI SVE PRED SOBOM: Puno mrtvih i nestalih, talasi provalili u hotele, izdato upozorenj 10 (VIDEO)
NAJJAČI tajfun u ovoj godini po imenu Ragasa dospeo je do Tajvana i odneo 14 života, dok je Kina podigla najviši nivo pripravnosti i sprema sa za predstojeći haos. Vlasti u Kini stanovnicima dele vreće sa peskom, a građani gomilaju hranu, dok se u narodu oseća strah.
Tajvanska vatrogasna služba saopštila je u sredu da se 124 osobe vode kao nestale u okrugu Hualijen, na istoku Tajvana, nakon što se jezero izlilo i izazvalo poplavu tokom tajfuna, prenosi novinska agencija Rojters.
Ekvivalent uragana pete kategorije, najjača oluja ove godine već danima besni nad Južnim kineskim morem, donoseći obilne kiše i vetrove.
Vetrovi u Džuhaju su pojačani kako se tajfun približava kineskoj obali. Policija upozorava ljude da je važnije da ostanu u zatvorenom prostoru.
Snažni naleti vetra nose sve pred sobom, uključujući i drveće.
Hong Kong je dočekao oluju nakon što je izdao najviši nivo uzbune.
U Hong Kongu su ulice puste nakon što su vlasti pozvale građane da ostanu u svojim domovima. Na istočnoj i južnoj obali metropole, talasi su preplavili obalni pojas i delimično potopili saobraćajnice pored stambenih zgrada. Na ostrvu Lantau, gde se nalazi gradski međunarodni aerodrom, poplavljene su plaže i vegetacija.
Usput je tajfun opustošio istočni Tajvan, uništavajući mostove i poplavljujući sela - geolozi su ga opisali kao "cunami sa planina" jer je ispušteno procenjenih 15,4 miliona tona vode, što je ekvivalentno 6.000 olimpijskih bazena.
U istočnom okrugu Hualien na Tajvanu izlilo se barijerno jezero, što je oslobodilo oko 60 miliona tona vode i izazvalo velike poplave u opštini Guangfu, okrug Hualien na istoku Tajvana, javlja BBC.
Zvaničnici kažu da su razmere razaranja na istoku Tajvana "daleko gore nego što se očekivalo" nakon što se jezero izlilo iz obale u okrugu Hualijen.
Barijersko jezero Matajan Krik formirano je nakon ogromnog klizišta koje je izazvao tajfun Vifa u julu. Međutim, vlastima je teško da ga očiste zbog teškog terena.
Kao rezultat toga, čitavi mostovi su odneti, a poplavna voda u gradu Hualijen je u nekim područjima dosegla visinu jednospratne zgrade.
Više od milion ljudi na njegovom putu je evakuisano - na Filipinima, Tajvanu, Hong Kongu i južnoj Kini.
Kretanje supertajfuna
Super tajfun Ragasa kreće se ka južnoj Kini nakon što je u utorak protutnjao severnim Filipinima. Ovo je kratki pregled razaranja koje je do sada izazvao.
Filipini
Najmanje jedna osoba je poginula na Filipinima nakon što je u ponedeljak uragan Ragasa prošao kroz udaljena severna ostrva i poplavio gradove.
Tajvan
Obilne kiše izazvale su izlivanje jezera iz korita na istoku Tajvana, usmrtivši najmanje 14 ljudi i ostavivši 120 nestalih, javili su lokalni mediji. Jezero je nastalo u julu od klizišta koje je izazvao tajfun Vifa.
Hongkong
Međunarodni aerodrom i škole u gradu su zatvoreni u očekivanju oluje. Hongkonška opservatorija je izdala najviši nivo upozorenja na oluju, pozivajući ljude da ostanu unutra.
Kina
Više od milion ljudi je evakuisano iz južne provincije Guangdong, gde se očekuje da će Ragasa stići do kopna. Najviši stepen upozorenja, signal tajfuna broj 10, izdat je rano u sredu, zajedno sa upozorenjem na obilne kiše, dok su ulice već bile delimično poplavljene, piše South China Morning Post.
Južni kineski gradovi Džuhaj, Šenžen i Guangdžou - svi koji se nalaze u provinciji Guangdong - spremaju se za prodor morske vode oko podneva po lokalnom vremenu.
U Džuhaju, policija patrolira ulicama sa megafonima, govoreći ljudima da ostanu kod kuće - iako se njihova upozorenja jedva čuju od zavijanja vetra i kiše.
(Telegraf.rs/BBC)
