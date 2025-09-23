Svet

SIJARTO ODGOVORIO TRAMPU: Nerealno je da odustanemo od ruskih energenata!

Марија Стевановић
Marija Stevanović

23. 09. 2025. u 22:37

ZAHTEV američkog lidera Donalda Trampa da cela Evropa odustane od nafte i gasa iz Rusije je nerealan, barem za Mađarsku, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto za RIA Novosti.

СИЈАРТО ОДГОВОРИО ТРАМПУ: Нереално је да одустанемо од руских енергената!

Foto: Profimedia

- Za nas Mađare, ovo je nerealno, ne iz političkih ili ideoloških razloga, već zbog fizičke realnosti: realnost je da bez ruskih energetskih resursa nećemo moći propisno da snabdevamo zemlju - odgovorio je Sijarto na zahtev da prokomentariše poziv američkog predsednika na Generalnoj skupštini UN.

On je dodao da Sjedinjene Države razumeju stav Mađarske o kupovini ruskih energenata.

Ranije danas, američki lider se obratio Generalnoj skupštini UN, gde je izjavio da „neumorno radi“ na zaustavljanju sukoba u Ukrajini. Takođe je zapretio Rusiji „značajnim carinama“ ako ne pristane na okončanje sukoba, a Kinu i Indiju nazvao je „glavnim sponzorima“ sukoba zbog njihove ekonomske saradnje sa Rusijom.

Tramp je optužio evropske zemlje i NATO da kupuju ruske energetske zalihe i pozvao ih da slede Vašington u usvajanju sličnih restriktivnih mera „zarad mira“.

(Sputnjik)

