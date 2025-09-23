PUTIN KONRETAN: Rusija pokazala Zapadu da može da odgovori na svaku pretnju

Ukidanjem ograničenja na raspoređivanje raketa srednjeg i kratkog dometa, ruski predsednik Vladimir Putin je pokazao Zapadu da Rusija može da odgovori na svaku pretnju, i to konkretnim merama, piše list Advance.

Foto: Tanjug/AP photo

Napominje se da je ruska odluka o Sporazumu bila direktan odgovor na „planove zapadnih država da modernizuju i premeste sisteme koji smanjuju vreme donošenja odluka i smanjuju predvidljivost“.

Ranije je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio da je Rusija ukinula moratorijum na raspoređivanje raketa srednjeg i kratkog dometa sa kopnenog baziranja kako bi ohladila glave nekih zemalja NATO-a.