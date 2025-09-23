TRAŽI VEĆI PRITISAK NA MOSKVU Zelenski: Glas Ukrajine na Generalnoj skupštini UN će biti posebno snažan
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski rekao je danas u Njujorku, gde je učestvovao na otvaranju 80. zasedanja Generalne skupštine UN, da će glas Ukrajine u GS UN biti posebno snažan.
- Glas Ukrajine ovde će narednih dana zvučati posebno snažno - za povratak naše dece, garancije bezbednosti i povećan pritisak na Rusku Federaciju. Učinićemo sve da naše diplomatske pozicije, naša vojska i podrška našem narodu budu još jači - rekao je Zelenski novinarima, prenosi Ukrinform.
Zelenski je kazao da je važno da svi sastanci planirani na marginama Skupštine daju rezultate.
- Najvažnije je delovati zajedno, u jedinstvu sa svim partnerima. Zahvalan sam svima koji su već uz Ukrajinu i spremni su da rade dalje za mir - kazao je Zelenski.
U Njujorku je danas otvorena opšta debata "Bolje zajedno: 80 i više godina za mir, razvoj i ljudska prava" na visokom nivou Generalne skupštine UN, na kojoj se očekuje da će govoriti oko 150 šefova država i vlada.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
RUSKA SREDSTVA MORAJU SLUŽITI UKRAJINI: Zelenski poslao poruku iz Njujorka
23. 09. 2025. u 08:23
UKRAJINA SE PRETVORILA U KONCENTRACIONI LOGOR: Medvedčuk žestoko o Zelenskom
22. 09. 2025. u 11:04
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)