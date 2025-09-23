TRAŽI VEĆI PRITISAK NA MOSKVU Zelenski: Glas Ukrajine na Generalnoj skupštini UN će biti posebno snažan

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski rekao je danas u Njujorku, gde je učestvovao na otvaranju 80. zasedanja Generalne skupštine UN, da će glas Ukrajine u GS UN biti posebno snažan.

Foto: Tanjug/AP photo

- Glas Ukrajine ovde će narednih dana zvučati posebno snažno - za povratak naše dece, garancije bezbednosti i povećan pritisak na Rusku Federaciju. Učinićemo sve da naše diplomatske pozicije, naša vojska i podrška našem narodu budu još jači - rekao je Zelenski novinarima, prenosi Ukrinform.

Zelenski je kazao da je važno da svi sastanci planirani na marginama Skupštine daju rezultate.

- Najvažnije je delovati zajedno, u jedinstvu sa svim partnerima. Zahvalan sam svima koji su već uz Ukrajinu i spremni su da rade dalje za mir - kazao je Zelenski.

U Njujorku je danas otvorena opšta debata "Bolje zajedno: 80 i više godina za mir, razvoj i ljudska prava" na visokom nivou Generalne skupštine UN, na kojoj se očekuje da će govoriti oko 150 šefova država i vlada.

(Tanjug)

