ERDOGAN "OSUO PALJBU" PO IZRAELU U UN: Namerno su ubili 250 novinara, Hamas nije teroristička organizacija

23. 09. 2025. u 18:21

IZRAELSKA vojska je namerno ubila 250 novinara koji su radili u Pojasu Gaze.

Foto: Printskrin

Turski lider Redžep Tajip Erdogan je to rekao GS UN.

- Genocid u Gazi se prenosi uživo svake sekunde putem medija i društvenih mreža. Izrael je namerno ubio 250 novinara koji rade za nacionalne i međunarodne medije u Gazi - napomenuo je Erdogan.

Erdogan je rekao da ne smatra palestinski pokret Hamas terorističkom organizacijom .

