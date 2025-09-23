ERDOGAN "OSUO PALJBU" PO IZRAELU U UN: Namerno su ubili 250 novinara, Hamas nije teroristička organizacija

IZRAELSKA vojska je namerno ubila 250 novinara koji su radili u Pojasu Gaze.

Foto: Printskrin

Turski lider Redžep Tajip Erdogan je to rekao GS UN.

- Genocid u Gazi se prenosi uživo svake sekunde putem medija i društvenih mreža. Izrael je namerno ubio 250 novinara koji rade za nacionalne i međunarodne medije u Gazi - napomenuo je Erdogan.

Erdogan je rekao da ne smatra palestinski pokret Hamas terorističkom organizacijom .