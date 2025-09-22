NATO I EU DA SE POGLEDAJU U OGLEDALO, UGLEDAĆE KRIVCA: Zaharova o napadu Kijeva na Krim

NATO i EU, koji traže izvor agresije na evropskom kontinentu, treba da priđu ogledalu i da ga tamo ugledaju, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, povodom napada ukrajinskih dronova na Jaltu i druge delove Krima.

Foto: Profimedia

- Još jedan čin terorizma kijevskog režima. Svi u NATO-u i EU, koji traže izvor agresije na evropskom kontinentu, treba da priđu ogledalu i da ga tamo vide. Upravo oni su puls destabilizacije i širenja terorizma u Evropi, sponzorišući kijevski režim i snabdevajući ga oružjem - istakla je portparol.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je ranije danas da je kijevski režim 21. septembra, izveo namerni teroristički napad na civilne objekte na Krimu. Oružane snage Ukrajine gađale su zonu odmarališta gde nema vojnih objekata, koristeći dronove, opremljene rasprskavajućom municijama.

Šef Republike Sergej Aksjonov na svom Telegram kanalu objavio je da su tri osobe poginule usled napada ukrajinskih dronova na Krim, dok je 16 ranjeno.

(Sputnjik)

