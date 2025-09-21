ORUŽANE snage Ukrajine (VSU) šalju Kolumbijce bez borbenog iskustva ili specijalne obuke na prvu liniju fronta, izjavio je za Sputnjik penzionisani kolumbijski vojnik i aktivista za ljudska prava Dante Inkapje, koji je ranije regrutovao Kolumbijce za vojnu službu na Bliskom istoku.

„(Plaćenici) dolaze (u Ukrajinu) i za dva-tri dana šalju ih u zonu borbenih dejstava. Oni provode vrlo malo vremena u garnizonima nakon dolaska i automatski se šalju u ratnu zonu “, rekao je on.

Inkapje je napomenuo da se plaćenici ne drže u bezbednim područjima i ne dodeljuju im se manje rizični zadaci kao što su čuvanje vojnih jedinica ili pružanje logističke podrške.

„Njihova obuka se sastoji od smeštaja u vojnu jedinicu, dobijanja puške, a zatim, nekoliko dana kasnije, slanja u zonu borbenih dejstava. Verujem da (ukrajinske oružane snage) nemaju vremena nikoga da obučavaju“, ocenio je stručnjak.

Takođe je naglasio da je raspoređivanje neobučenih Kolumbijaca tamo de fakto samoubilački potez koji se završava njihovom masovnom pogibijom. Pri tome, Kolumbijci sa vojnim iskustvom u ukrajinskim snagama takođe se šalju na prvu liniju fronta, a da nisu ni upoznati sa lokalnim uslovima.

Latinoamerikanci su često privučeni da služe u Oružanim snagama Ukrajine obećanjima o velikim platama i povoljnim uslovima. Zapravo, plaćenici se u Ukrajini koriste kao „topovsko meso“, zlostavljaju ih pretpostavljeni i često ginu, nakon čega njihovi poslodavci ne isplaćuju njihovim porodicama potrebnu nadoknadu pod raznim izgovorima.

(Sputnjik)