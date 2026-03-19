Svet

"AKO IRAN OPET NAPADNE, DIĆI ĆEMO IM SVE U VAZDUH" Tramp: Ne želim da odobrim ovaj nivo nasilja i razaranja

Ana Đokić

19. 03. 2026. u 08:05

AMERIČKI predsednik Donald Tramp noćas je objavio dugačak post na svojoj društvenoj mreži Trut o izraelskom napadu na gasno polje Južni Pars, najveće u Iranu izvedenom u sredu i posledicama po Teheran zbog pokretanja odmazde.

Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Kao odgovor na taj napad, Iran je izveo vazdušne udare na grad Ras Lafan u Kataru - industrijski centar u kojem se nalazi najveće postrojenje za preradu tečnog prirodnog gasa (TNG) na svetu.

Tramp je u objavi napisao da SAD "nisu znale ništa" o izraelskom napadu i zapretio eskalacijom sukoba ako Iran ponovo napadne Katar.

- Izrael je, iz besa zbog onoga što se događa na Bliskom istoku, žestoko napao veliko postrojenje poznato kao gasno polje Južni Pars u Iranu. Pogođen je relativno mali deo tog kompleksa. Sjedinjene Države nisu znale ništa o ovom konkretnom napadu, a ni država Katar nije na koji način nije bila umešana u to, niti je imala pojma da će se to dogoditi. Nažalost, Iran nije znao za ovo, niti za bilo koju drugu relevantnu činjenicu koja se odnosi na napad na Južni Pars, pa je neopravdano i nepravedno je napao deo katarskog postrojenja za tečni prirodni gas (LNG). IZRAEL NEĆE VIŠE IZVODITI NAPADE u vezi s ovim izuzetno važnim i vrednim poljem Južni Pars, osim ako Iran nerazumno ne odluči da napadne veoma nevini, u ovom slučaju, Katar - u tom slučaju će Sjedinjene Američke Države, sa ili bez pomoći ili saglasnosti Izraela, u ogromnom napadu dići u vazduh celokupno gasno polje Južni Pars snagom i moći koju Iran nikada ranije nije video niti joj svedočio. Ne želim da odobrim ovaj nivo nasilja i razaranja zbog dugoročnih implikacija koje će imati po budućnost Irana, ali ako katarski tečni prirodni gas ponovo bude napadnut, neću oklevati da to učinim. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsednik DONALD Dž. TRAMP - napisao je Tramp.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A najnovije vesti iz sporta tiču se upravao Iranaca i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da bi Iranu bilo bolje da ne dolazi na Mundijal koji se upravo i u SAD održava ove godine. Pa opet, propisi su jasni, Iranci "moraju u Ameriku", ali... Sada su dobili važnog saveznika u svojoj nameri da Mundijal igraj negde drugde.

USRED sve intenzivnijeg sukoba između Izraela, SAD i Irana, jedan od najviših iranskih bezbednosnih zvaničnika, Ali Laridžani, pojavio se u javnosti u Teheranu, rekavši da se „duh hrabrih ljudi, zvaničnika i lidera ne može pobediti". Ali samo nekoliko dana kasnije, ubijen je u preciznom raketnom napadu izraelskih obaveštajnih službi. Iste noći, prema informacijama koje su Izraelu dostavili sami iranski građani, lociran je i vođa paravojne milicije Basidž, Golamreza Sulejmani, koji je takođe likvidiran.

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga i te kkako oduševljen.

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
