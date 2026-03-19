"AKO IRAN OPET NAPADNE, DIĆI ĆEMO IM SVE U VAZDUH" Tramp: Ne želim da odobrim ovaj nivo nasilja i razaranja

AMERIČKI predsednik Donald Tramp noćas je objavio dugačak post na svojoj društvenoj mreži Trut o izraelskom napadu na gasno polje Južni Pars, najveće u Iranu izvedenom u sredu i posledicama po Teheran zbog pokretanja odmazde.

Kao odgovor na taj napad, Iran je izveo vazdušne udare na grad Ras Lafan u Kataru - industrijski centar u kojem se nalazi najveće postrojenje za preradu tečnog prirodnog gasa (TNG) na svetu.

Tramp je u objavi napisao da SAD "nisu znale ništa" o izraelskom napadu i zapretio eskalacijom sukoba ako Iran ponovo napadne Katar.

- Izrael je, iz besa zbog onoga što se događa na Bliskom istoku, žestoko napao veliko postrojenje poznato kao gasno polje Južni Pars u Iranu. Pogođen je relativno mali deo tog kompleksa. Sjedinjene Države nisu znale ništa o ovom konkretnom napadu, a ni država Katar nije na koji način nije bila umešana u to, niti je imala pojma da će se to dogoditi. Nažalost, Iran nije znao za ovo, niti za bilo koju drugu relevantnu činjenicu koja se odnosi na napad na Južni Pars, pa je neopravdano i nepravedno je napao deo katarskog postrojenja za tečni prirodni gas (LNG). IZRAEL NEĆE VIŠE IZVODITI NAPADE u vezi s ovim izuzetno važnim i vrednim poljem Južni Pars, osim ako Iran nerazumno ne odluči da napadne veoma nevini, u ovom slučaju, Katar - u tom slučaju će Sjedinjene Američke Države, sa ili bez pomoći ili saglasnosti Izraela, u ogromnom napadu dići u vazduh celokupno gasno polje Južni Pars snagom i moći koju Iran nikada ranije nije video niti joj svedočio. Ne želim da odobrim ovaj nivo nasilja i razaranja zbog dugoročnih implikacija koje će imati po budućnost Irana, ali ako katarski tečni prirodni gas ponovo bude napadnut, neću oklevati da to učinim. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsednik DONALD Dž. TRAMP - napisao je Tramp.